Hamas anunţă că va preda Israelului rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic / Alte 12 corpuri sunt căutate în Gaza

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a anunţat luni că în cursul serii vor fi predate rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic ţinut în Fâşia Gaza de la atacul din 7 octombrie 2023, comis de comandouri palestiniene în sudul Israelului, transmit AFP şi Reuters, transmite Agerpres.

Într-un mesaj pe Telegram, Brigăzile Ezzedine al-Qassam au precizat că rămăşiţele pământeşti vor fi predate ”astăzi în Fâşia Gaza la ora 21:00 (19:00 GMT)”.

Pe 13 octombrie, Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici aflaţi în viaţă. Mişcarea palestiniană urma să predea corpurile fără viaţă ale altor 28 de captivi, dar nu a restituit până acum decât 15 dintre ele, susţinând că întâmpină dificultăţi în a găsi rămăşiţele pământeşti în enclava răvăşită de război.

Duminică, un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat că Hamas cunoaşte unde se află corpurile.

Israelul a permis duminică intrarea unei echipe tehnice egiptene care va lucra cu Crucea Roşie pentru a localiza corpurile respectivilor ostatici decedaţi. Echipa va folosi excavatoare şi camioane pentru a căuta corpurile dincolo de aşa-numita linie galbenă în spatele căreia trupele israeliene s-au retras iniţial conform planului Trump.

