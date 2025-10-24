Nicuşor Dan: Trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, inclusiv adevărul şi importanţa cunoaşterii / Trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în discursul rostit vineri, la Iaşi, la ceremonia organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, iar în cazul mediului universitar, două sunt importante, adevărul şi cunoaşterea.

El a apreciat că într-o lume în care fenomenul de dezinformare creşte accelerat, trebuie să luptăm pentru adevăr, iar când şi importanţa cunoaşterii este pusă la îndoială, ”trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere”. Preşedintele s-a mai referit la rolul oamenilor din mediul academic în societate, afirmând că ”nu suntem acolo unde ar trebui să fim”, transmite News.ro.

”Este o mare onoare şi am ţinut să fiu prezent la această manifestare, pentru a onora Iaşul, una dintre capitalele Românei Mari, a onora nişte instituţii – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea „George Enescu” şi, nu în ultimul rând, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”. Eu refuz această împărţire, la care distinşii colegi au făcut referire – unii sunt cu raţiunea, unii sunt cu emoţiile. Eu cred că este emoţie şi în ştiinţele exacte inclusiv, şi este raţiune şi în aşa-numitele industrii creative. Ce e important este că o societate este definită de instituţiile pe care le are, şi aceste două instituţii – să ne aducem aminte, 1860, eram la un an după unire – aceste două instituţii, cele două universităţi pe care le aniversăm azi au fost esenţiale în definirea unei identităţi naţionale. Acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să îl spunem şi bineînţeles că acest proces trebuie să continue”, a declarat preşedintele în discursul rostit.

Nicuşor Dan a apreciat că, în cea ce priveşte mediul universitar, adevărul şi importanţa cunoaşterii sunt două valori importante, despre care a afirmat că sunt puse în discuţie.

”Ajunşi aici, cred că putem să reflectăm puţin la rolul universităţii în zilele noastre, pentru că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, şi, dacă ne referim la mediul academic universitar, cred că sunt două importante. Una este adevărul, şi, într-o lume în care fenomenul de dezinformare creşte accelerat, cred că trebuie să luptăm pentru adevăr. Şi un alt lucru pe care trebuie să îl spunem, dacă suntem într-un mediu universitar, este importanţa cunoaşterii, care, de asemenea, este pusă în discuţie zilele acestea, şi trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere”, a precizat şeful statului..

El a apreciat şi că trăim într-o competiţie globală, şi în această competiţie globală, cunoaşterea contează, context în care a subliniat că, din fericire, România, şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au o tradiţie în tehnologie, având în vedere că tehnologia contează foarte mult în competiţia globală a zilelor noastre.

”De asemenea, există un important suflu creativ în România, şi Universitatea „George Enescu” este o instituţie de prestigiu în zona asta, de industrii creative. Deci trebuie, acolo unde avem un avantaj competitiv, trebuie să încercăm să îl folosim”, a subliniat Nicuşor Dan.

El a apreciat, însă, că, în ceea ce priveşte rolul oamenilor din mediul academic în societate, ”nu suntem acolo unde ar trebui să fim”.

”Adică eu cred că, în momentul în care statul român dezbate bugetul, sau în momentul în care statul român dezbate legi importante nu numai despre educaţie, ci despre economie, despre corespondenţa dintre educaţie şi economie, eu cred că reprezentanţii mediului academic trebuie să fie prezenţi în dezbatere mult mai mult, când vorbim de – am fost ieri la Bruxelles – de cadrul financiar multianual 2028-2034, pentru că România este parte din Europa, nu este, aşa, o anexă. Acolo, societatea românească, mediul academic trebuie să fie parte din dezbatere, pentru a – sper eu – să fie parte din decizie.”, a explicat preşedintele, adăugând că există doar voinţa de comunicare, nu există interfaţa de comunicare şi aceasta trebuie construită de ambele părţi.

”Vreau să vă asigur de deschiderea mea ca în toate aceste decizii pe care societatea trebuie să le ia cât mai informat, dumneavoastră să aveţi un cuvânt de spus”, a transmis el mediului academic.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că se bucură că sunt reprezentanţi ai mediului academic din Republica Moldova, că îl bucură această colaborare şi, dată fiind distanţa, se bucură că universităţile din Iaşi sunt parte din acest proces.

”E bine că de multă vreme construim un spaţiu cultural, educaţional, academic comun. Trebuie să continuăm să facem asta şi sunt printre persoanele care sprijină acest proces. Acestea fiind spuse, vă urez „La mulţi ani!” şi continuaţi aşa cum aţi făcut-o până acum!”, a afirmat preşedintele în finalul discursului.