Nicuşor Dan, despre alegerile de la Primăria Capitalei: „Am o preferinţă”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii la Primăria Capitalei, transmite Agerppres.

„Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, am o preferinţă”, a declarat şeful statului, într-o conferinţă de presă, la finalul reuniunii Consiliului European.

În opinia sa, un primar al Capitalei trebuie „să fie în stare” să coordoneze lucrările mari de infrastructură şi să se impună în faţa influenţelor imobiliare.

Întrebat care este preferatul său la funcţia de edil al Bucureştiului, Nicuşor Dan a răspuns glumind: „Zicea domnul Ponta – În ce calitate mă întrebaţi?”

Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti pe data de 7 decembrie.