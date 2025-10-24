G4Media.ro
Nicuşor Dan, despre alegerile de la Primăria Capitalei: „Am o preferinţă”

București
Sursa foto Facebook / Ambasada SUA

Nicuşor Dan, despre alegerile de la Primăria Capitalei: „Am o preferinţă”

Articole24 Oct • 1.251 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii la Primăria Capitalei, transmite Agerppres.

„Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, am o preferinţă”, a declarat şeful statului, într-o conferinţă de presă, la finalul reuniunii Consiliului European.

În opinia sa, un primar al Capitalei trebuie „să fie în stare” să coordoneze lucrările mari de infrastructură şi să se impună în faţa influenţelor imobiliare.

Întrebat care este preferatul său la funcţia de edil al Bucureştiului, Nicuşor Dan a răspuns glumind: „Zicea domnul Ponta – În ce calitate mă întrebaţi?”

Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti pe data de 7 decembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Parcă președintele era arbitru¿ ca în fotbal, arbitrii mai și avantajează câte o echipă..cine să fie? Ăla cu ranga¿, mana moartă, fosta lui Gotiu, la Ciceala ma refer? Sprijin în paguba,…cred că înțelegerea cu Grindeanu pentru primarul general s-a făcut….in restul de mandat Baluță devine miliardar, dar imaginea de mare reformator va fi cea vândută

