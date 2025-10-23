Cu ce tinichele de coadă candidează Marcel Ciolacu la CJ Buzău: scandalul cu jeturile private Nordis, farmaciile și fotovoltaicele nepotului, afacerile protejatei, deficitul-record

Marcel Ciolacu are o șansă mare să câștige în sfârșit la vot pe persoană fizică la CJ Buzău. Fostul premier PSD părea anulat politic de înfrângerea de la prezidențiale, de blatul cu George Simion, de scandalurile de corupție și de cel mai mare deficit bugetar din UE. Spre deosebire însă de colegii de coaliție Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă, Ciolacu vrea cu orice preț să revină în prim-plan. Nu am văzut până acum la fostul premier nici un gest de regret ori penitență pentru la dezastrul politic și bugetar din 2024. Doar declarații care sfidează bunul simț.

Ciolacu e în pole-position la alegerile din 7 decembrie pentru că nici un alt partid important nu și-a anunțat un candidat la șefia Consiliului Județean Buzău, un județ oricum dominat copios de PSD, care are 76% din primari. În plus, el a negociat în ultimele săptămâni cu mai multe figuri relevante din județ pentru a se asigura de susținerea lor sau măcar de non-combat, potrivit informațiilor G4Media. Iar sâmbătă, Ciolacu vrea să își asigure la o mare conferință de partid sprijinul primarilor PSD din județ.

Negocierile de culise duse de Ciolacu seamănă cu pregătirea alegerilor prezidențiale din 2024, când la PSD a funcționat un plan de eliminare a contracandidaților printr-o schemă profund coruptă de mutare a voturilor către George Simion. Miza era atunci să ajungă într-o finală facilă cu candidatul partidului extremist AUR.

Votul de protest în favoarea Elenei Lasconi, manipularea rețelelor de către Călin Georgescu și mutarea propriilor voturi către Simion i-au dinamitat însă planul și l-au aruncat pe locul 3. Ciolacu a devenit singurul candidat PSD din istorie care a ratat finala prezidențială.

Fostul șef al PSD nu a dat niciodată socoteală publică pentru acuzațiile de manipulare a votului. După ce a postat pe Tiktok un dialog cu Alfred Simonis despre mutarea voturilor, s-a scuzat în stilul caracteristic și a spus că a fost ”o glumă”. Parchetele nu l-au deranjat.

O altă distorsiune cu efecte catastrofale a fost provocată de Marcel Ciolacu în economie. A produs în mandatul de premier cel mai mare deficit bugetar din UE și a lăsat România în pragul incapacității de plată. A îndatorat România pentru a le face pe plac baronilor locali de la care aștepta voturi, a crescut de două ori pensiile într-un singur an, a majorat salariile bugetarilor, a patronat creșterea galopantă a numărului de angajați la stat. Toate bazate pe datorie, pe împrumut, pe coafarea realității economice.

A fost nevoie de creșteri rapide de taxe și impozite pentru ca România să evite retrogradarea ratingului de țară la junk, suspendarea fondurilor europene și intrarea în incapacitate de plată. Tocmai Ciolacu a început să-l atace noul guvern pentru lipsa reformelor. Cu adevărat kafkian.

Marcel Ciolacu nu a fost deranjat prea tare nici de marile afaceri de corupție din jurul său. Scandalul Nordis, dezvăluit de G4Media, a demonstrat că liderul PSD a călătorit în mod repetat cu avioane private ale companiei de imobiliare Nordis în vacanțe la Nisa, Paris, Madrid. Ciolacu s-a apărat cu facturi de câte 1.500 de euro, sume ridicole pentru astfel de călătorii de lux. Un alt semn mare de întrebare despre veridicitatea plăților e declarația lui Ciolacu că le-a plătit cash.

Știm că DIICOT a deschis în cazul Nordis un dosar penal în care sunt cercetați Laura Vicol, fosta președinte a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Răzvan Vladimir Ciorbă, procurorii investighează inclusiv infracțiuni de evaziune fiscală. Dar nu știm ca până acum Ciolacu să fi fost chemat de procurori la explicații pentru zborurile cu jeturile de lux Nordis.

Un alt scandal din jurul lui Ciolacu e legat de afacerea cu medicamente și farmacii a familiei. PSD a numit în funcția de șef al Agenției Naționale a Medicamentului un afacerist din Buzău după ce soția acestuia îi făcuse cadou o companie farmaceutică lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Ciolacu. G4Media a documentat afacerea în octombrie 2024.

De la această afacere, partenerul lui Mihai Ciolacu, firma Marcos Provit, s-a dezvoltat rapid și a cumpărat zeci de farmacii în toată țara. Partenerul nepotului lui Marcel Ciolacu a ajuns în 2023 la o cifră de afaceri de 313 milioane de lei, sub brandul Evofarm. Nici despre această succesiune de fapte nu știm să fi trezit interesul procurorilor.

Același nepot, Mihai Cristian Ciolacu, a luat de la guvernul condus de unchiul Ciolacu fonduri europene din PNRR în valoare de 84 de milioane de euro. Un an mai târziu, el a vândut proiectele de parcuri fotovoltaice cu tot cu firme către Premier Energy Group, controlat de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc, investitor cu ample conexiuni economice în China și Rusia, după cum a scris Economedia.

Altă afacere suspectă din proximitatea lui Marcel Ciolacu a fost dezvăluită de G4Media în noiembrie 2023. E vorba despre un contract în valoare de 27 de milioane de euro pe care primăria Sector 3 din Capitală se pregătea să îl atribuie unei firme controlate de oameni din anturajul Sorinei Docuz, protejata lui Marcel Ciolacu, fostă Miss Buzău.

Aceeași Sorina Docuz a apărut într-o altă investigație G4Media legată de statul român: o firmă controlată prin interpuși de apropiata premierului Ciolacu a câștigat sute de mii de euro din vânzarea de spațiu publicitar pe o clădire în renovare a Universității București. Contractul i-a fost acordat de firma de construcții Erbașu, care primise de la guvern un contract de 317 milioane de lei pentru modernizarea clădirii.

Nu avem informații ca vreuna dintre afacerile de mai sus să fi fost de interes pentru autorități. Ele au interesat doar G4Media și alte câteva publicații independente, pentru că restul presei era plătită din banii PSD și PNL.

Abia după dezastrele electorale din 2024 și 2025, când candidatul Crin Antonescu a ratat și el finala prezidențială, Marcel Ciolacu a demisionat într-un târziu de la guvern și de la partid. Nu și-a pierdut însă complet influența.

Prin rețeaua de oameni promovați în funcții de conducere în PSD și în instituții-cheie, Marcel Ciolacu joacă încă un rol politic. În partid pare să fie unul dintre principalii contestatari al lui Sorin Grindeanu, pe care-l acuză că nu-i apără moștenirea politică.

Această influență explică și faptul că e unicul ex-președinte PSD care nu a fost aruncat de urmași la groapa de gunoi a politicii – cum s-a întâmplat cu Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Mircea Geoană și Adrian Năstase.

Cu zestrea marilor afaceri din jurul său, echipat cu un excepțional instinct de supraviețuitor, Marcel Ciolacu se pregătește de revenirea la butoane. Sigur că e vorba de niște butoane mai mici, cât Buzăul natal.

Dar din fotoliul confortabil al unui jet privat de lux, protejat până în ultima clipă de statul român, chiar și aerodromul de la Bobocu devine acceptabil.