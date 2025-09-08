G4Media.ro
Marcel Ciolacu: „Problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema sunt…

Ilie Bolojan si Marcel Ciolacu
Foto: InquamPhotos Octav Ganea

Marcel Ciolacu: „Problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema sunt veniturile, avem venituri ca Malta" / Fostul premier PSD i-a „dat dreptate" președintelui Nicușor Dan de două ori în emisiune la RTV

Analize8 Sep

„Problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema sunt veniturile, avem venituri ca Malta”, a susținut fostul premier Marcel Ciolacu luni seara, în emisiune la România TV. Ciolacu a mai declarat că președintele PSD, Sorin Grindeanu, va veni în perioada următoare cu un plan economic al partidului.

„Nu am crezut că va fi un plan de dezastru, de anunțare a apocalipsei astfel încât mai târziu să spună, uitați, noi suntem salvatorii. Dacă tu prim-ministru ieși săptămânal la televizor și spui că România intră în incapacitate de plată, ca să pornești o criză nu îți trebuie decât neîncredere. E nepermis”, a declarat Ciolacu despre Guvernul Bolojan.

Fostul premier a mai spus că în timpul guvernării sale nu a mărit nici TVA, nici cote, și că a tăiat foarte multe excepții din codul fiscal.

„Îi dau dreptate domnului Nicușor Dan că nu era cazul să fie mărit TVA-ul”.

„Nu avem niciun plan economic în acest moment, chiar dacă îi dau dreptate iar președintelui Nicușor Dan”, a mai declarat Ciolacu, care a adăugat că „Sorin Grindeanu o să iasă în perioada următoare cu programul economic al partidului. E cazul să ne așezăm din nou la masă și să vedem realitatea din acest moment”.

Fostul premier PSD a declarat, de asemenea, că România a avut o triplare a PIB-ului în ultimii 3 ani de zile și că „am depășit la dezvoltare țări, am egalat Polonia, am depășit Ungaria, Slovacia, Grecia. Și am avut la investiții, de la 56 de miliarde, pentru prima oară investiții de 126 de miliarde. După Revoluție nu s-au făcut atâtea investiții în România. Și acum pe mine mă înjură cei care au avut zero absorbție la fonduri europene, zero kilometri de drumuri făcuți”.

„Problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema României sunt veniturile, avem venituri ca Malta, cele mai mici din Europa. Pentru că toată Europa are impozitare progresivă, nu cotă unică. Eu și Ciutacu nu trebuie să plătim 10%, putem să plătim 16%”, a mai declarat Ciolacu.

 

 

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.