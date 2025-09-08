G4Media.ro
Ciolacu, despre Guvernul Bolojan: Dacă cumva au prezentat această apocalipsă ca să…

PSD, alegeri parlamentare, Marcel Ciolacu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ciolacu, despre Guvernul Bolojan: Dacă cumva au prezentat această apocalipsă ca să vindem Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CEC-ul, Portul Constanța, PSD nu mai are ce să caute în această coaliție / Dar repet, România nu își permite în acest moment o criză politică

Analize8 Sep

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu susține că România poate intra în incapacitate de plată doar din cauza unei crize politice prelungite și crede că în momentul de față este nevoie de stabilitate.

Pe de altă parte, prezent luni seară în emisiune la România TV, Ciolacu a criticat dur guvernul Bolojan pentru că crează o „apocalipsă”:

„Dacă cumva au prezentat această apocalipsă ca să fie motiv și începem să scădem încasările, dacă aceste lucruri sunt făcute să vindem Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CEC-ul, Portul Constanta, părerea mea este că PSD-ul nu mai are ce să caute în această coaliție. Să nu cumva să le treacă prin cap să creeze toată această apocalipsă spre a îndrepta lucrurile spre așa ceva”, a declarat fostul premier PSD.

„Dar vă repet. România nu își permite în acest moment o criză politică. Eu cred într-o stabilitate, nu am fost de acord pe timpul fostului președinte când s-au schimbat 10 premieri în 10 ani. Ele se răsfrâng asupra populației, nu asta e soluția. România poate intra în incapacitate de plată doar într-o criză politică prelungită. Această coaliție trebuie să funcționeze, dar nu pe impunere, ci pe respect”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Fostul lider PSD a mai spus că „problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema sunt veniturile, avem venituri ca Malta”. Vezi mai multe detalii aici

