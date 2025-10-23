Liviu Negoiţă, candidat la Primăria Capitalei din partea partidului lui Dan Voiculescu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liviu Negoiţă, fost primar al Sectorului 3, va candida la Primăria Generală a Capitalei, la alegerile din 7 decembrie, din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL). Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă de către Lavinia Şandru, coordonatorul comunicării PUSL, care a precizat că pe Liviu Negoiţă îl recomandă două mandate de deputat, precum şi alte două mandate de primar de sector, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Îl recomandă faptul că a fost două mandate în Parlamentul României deputat. Îl recomandă faptul că a fost două mandate primar la Sectorul 3. Şi, dacă mergem acum în Sectorul 3, ne întâlnim cu oameni care îşi aduc aminte cum a reuşit să salveze acel sector, cum era un sector prăfuit, cu gropi, cu nenorociri, fără parcări şi l-a transformat în ceea ce vedem astăzi. Pentru că, dacă este să ne uităm, de exemplu, la parcul Alexandru Ioan Cuza, este un parc pe care l-a refăcut Liviu Negoiţă. Dacă ne uităm la sutele de locuri de joacă pentru copii frumos amenajate, au fost amenajate acolo de Liviu Negoiţă. Iar apoi să nu uităm că este omul care a fost la un pas să fie prim-ministru al României într-o perioadă extrem de grea. Nu a fost să fie atunci, dar eu sunt convinsă că are acum şansa să fie primar general al Capitalei. Este exact ceea ce îi trebuie Bucureştiului ca să arate a capitală europeană. Noi avem nevoie de o capitală unde turiştii să vadă nişte lucruri care să ne facă pe noi românii să ne simţim mândri. Că da, Bucureştiul este capitala cu care ne mândrim”, a declarat Lavinia Şandru.

Liviu Negoiţă a susţinut că fostul primar general Nicuşor Dan nu a avut niciun proiect de succes.

„Am văzut mulţi candidaţi că se anunţă şi majoritatea lor au făcut o afirmaţie foarte interesantă – că îşi doresc să continue proiectele de succes ale fostului primar, actualmente preşedintele Nicuşor Dan. Iată „un proiect de succes” (Centrul Vechi – n.r.) (…) Eu nu ştiu unul care să fie de succes. Ce proiect de succes am avut în ultimii cinci ani în Bucureşti? Nu există unul. Şi atunci vii şi ceri votul bucureştenilor spunând „eu îmi doresc să continui politica de succes a fostului primar general”. Scuzaţi-mă, în afară de frica strecurată în oasele bucureştenilor, „că vă apăr de rechinii imobiliari”, nu a existat nicio altă motivaţie ca bucureştenii să intre în cabina de vot şi să-l voteze pe fostul primar. Nu aş vrea ca bucureştenii să mă ia încă o plasă cu astfel de personaje care vin şi promit „marea cu sarea” şi nu fac absolut nimic”, a subliniat Negoiţă.

Potrivit acestuia, Bucureştiul are nevoie de un gospodar, are nevoie de infrastructură.

„Nu poţi să interzici la nesfârşit circulaţia în Bucureşti, spre exemplu, atât timp cât nu ai rezolvat marile probleme pe infrastructură, drumurile radiale, ca să nu mai venim toţi de la munte sau de unde venim şi intrăm într-o pâlnie în DN1 să ne ducem în cartierele noastre, centura mediană, care este cea mai importantă, şi toate celelalte probleme care ţin, sigur, de parcări, de infrastructură. N-am văzut un proiect. Primăria Capitalei s-a derobat de sarcinile pe care le avea. Vă dau exemplu, că suntem aici lângă pasajul de la Unirii, a spus: „Noi nu suntem capabili să facem un astfel de proiect, să-l ia Primăria sectorului 4 printr-o hotărâre de consiliu”. Atunci oamenii de ce să mai voteze un primar care nu poate să folosească nici banii puţini pe care îi are şi nu este în stare să propună un proiect să trăim civilizat în acest oraş?”, a transmis Liviu Negoiţă.

Cine este Liviu Negoiță

Liviu Negoiță, 63 de ani, a mai trecut până acum prin trei partide: PNL, PD și PMP.

În 1996, el a fost ales deputat pe listele PNL. În 1997 s-a înscris în Partidul Democrat, iar în 2000 a câștigat un nou mandat de deputat pe listele PD. În 28 iunie 2004 a demisionat din funcția de deputat, fiind ales primar al Sectorului 3. A câștigat un nou mandat de primar al Sectorului 3 la alegerile locale din 2008, cu 79% din voturi.

A fost vicepreședinte al PDL (fostul PD) și președinte al organizației din București a formațiunii.

La finalul lunii iunie 2023, fostul primar s-a înscris în Partidul Umanist Social Liberal, controlat de Dan Voiculescu.