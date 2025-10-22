Guvernul va aproba în şedinţa de joi calendarul pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, data alegerilor locale parţiale menţionate va fi stabilită pentru 7 decembrie 2025.

În afară de Consiliul Judeţean Buzău şi municipiul Bucureşti, se vor desfăşura alegeri parţiale pentru primari în alte 12 circumscripţii electorale din următoarele localităţi: comuna Retea (judeţul Bihor), comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), comuna Marga (judeţul Caraş-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (judeţul Constanţa), oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa), comuna Sopot (judeţul Dolj), comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), comuna Vânători (judeţul Iaşi), comuna Poienile de sub Munte, comuna Şieu (judeţul Maramureş), comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Prin alt proiect de hotărâre va fi aprobat calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie.

„Programul calendaristic al acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor avea loc alegerile locale parţiale. Având în vedere faptul că a fost propusă data de 7 decembrie 2025, ca dată pentru organizarea alegerilor în cauză, precizăm că data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 2 noiembrie 2025”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Citește și Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București / Cine sunt posibilii candidați și până când se depun candidaturile / Noul primar general va avea un mandat parțial