40 de migranţi, decedaţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor Tunisiei…

Foto: Wikipedia

40 de migranţi, decedaţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor Tunisiei / Veneau spre Europa din țări sub-sahariene, macinate de violență și sărăcie

22 Oct

Patruzeci de migranţi au murit după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastelor Tunisiei, au anunţat miercuri autorităţile acestei ţări, potrivit dpa.

Alte 30 de persoane au fost salvate de paza de coastă, a relatat agenţia oficială TAP, transmite Agerpres.

Un purtător de cuvânt al autorităţilor judiciare a declarat că printre victime se află copii mici şi femei.

Potrivit informaţiilor disponibile, migranţii veneau din ţări sub-sahariene.

Ambarcaţiunea a fost găsită în zori în largul zonei Sleqta, la sud de Tunis.

Nu este clar deocamdată când anume s-a scufundat sau de pe ce coastă plecase, a menţionat purtătorul de cuvânt.

Investigaţiile sunt în desfăşurare, mai multe detalii urmând să fie oferite ulterior, a adăugat el.

Tunisia a devenit un punct major de tranzit pentru zeci de mii de africani din zona sub-sahariană care fug în fiecare an de violenţe şi sărăcie, în speranţa de a ajunge în Europa.

