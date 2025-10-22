G4Media.ro
Daniel Băluță: Dacă partidul – și sunt convins că acest lucru se…

Daniel Băluță
Sursa foto: Facebook Daniel Băluță

Daniel Băluță: Dacă partidul – și sunt convins că acest lucru se va întâmpla – va fi de acord, cel mai probabil voi candida la Primăria Capitalei

22 Oct

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a declarat, miercuri seara, la Antena 3, că „cel mai probabil” va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie.

„Dacă partidul – și sunt convins că acest lucru se va întâmpla – va fi de acord, cel mai probabil voi candida”, a afirmat Daniel Băluță.

„Poate că este un moment foarte important pentru noi toți, pentru bucureșteni, să ne uităm cu foarte mare atenție la rezultate, pentru că cu încăierări, cu discuții în contradictoriu, acest oraș nu poate să avanseze”, a susținut primarul Sectorului 4.

Întrebat, în ipoteza în care va dori să candideze și Gabriela Firea, cine va decide cine candidează din partea PSD, Daniel Băluță a răspuns: „Realitatea”.

„Și dna Gabriela Firea și subsemnatul suntem în echipa de vicepreședinți ai PSD. Doamna Firea e o foarte bună colegă, un europarlamentar care reprezintă România cu cinste , un primar general cu care am colaborat foarte bine. Aceasta e o altă competiție electorală. Cu siguranță, sondajele pe care partidul le-a comandat și care sunt în derulare vor stabili care e cel mai bun candidat. Este o competiție”, a adăugat Băluță.

El a apreciat că în următoarele 7-10 zile aceste lucruri vor fi clarificate și PSD va putea să anunțe oficial candidatul la Primăria Capitalei.

Citește și Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București / Cine sunt posibilii candidați și până când se depun candidaturile / Noul primar general va avea un mandat parțial

