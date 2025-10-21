ULTIMA ORĂ Coaliția a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie (surse)

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să fie organizate în 7 decembrie, au declarat pentru G4Media surse politice. Încă de vineri G4Media a anunțat că partidele din coaliție discută organizarea scrutinului la această dată.

Partidele din coaliție au mai convenit ca fiecare să aibă propriul candidat, au precizat sursele citate.

Reamintim că PSD a refuzat până acum organizarea alegerilor dacă PNL și USR ar fi propus un candidat comun. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat că organizarea alegerilor cu candidat comun PNL-USR ar putea duce la ieșirea PSD din coaliția de guvernare.

Vineri, 17 octombrie, G4Media a scris că alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie dacă PSD și USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri la la Radio România Actualități că va propune săptămâna viitoare ca alegerile pentru Primăria Bucureștiului să fie organizate fie în ultima duminică din luna noiembrie, fie în prima duminică din luna decembrie.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că propune data de 30 noiembrie pentru alegerile pentru Primăria București, iar marți coaliția trebuie să ia o decizie. De menționat că luni, 1 decembrie, este zi liberă, astfel că în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie este un weekend liber prelungit de 3 zile, în care este posibil ca o parte din alegătorii din București să fie plecați din Capitală.

În acest moment, liderii cu cele mai mari șanse să fie nominalizați candidați de partidele lor sunt:

Ciprian Ciucu – PNL. Ciucu este primarul Sectorului 6 pentru al doilea mandat consecutiv. El face parte din echipa de conducere a lui Ilie Bolojan la PNL și e un apropiat al premierului

– PNL. Ciucu este primarul Sectorului 6 pentru al doilea mandat consecutiv. El face parte din echipa de conducere a lui Ilie Bolojan la PNL și e un apropiat al premierului Daniel Băluță – PSD. Băluță este primarul Sectorului 4 pentru al treilea mandat consecutiv. Este prim-vicepreședinte al PSD în acrst moment, dar informațiile G4Media arată că nu va face parte din echipa de conducere propusă de Sorin Grindeanu la viitorul congres PSD

– PSD. Băluță este primarul Sectorului 4 pentru al treilea mandat consecutiv. Este prim-vicepreședinte al PSD în acrst moment, dar informațiile G4Media arată că nu va face parte din echipa de conducere propusă de Sorin Grindeanu la viitorul congres PSD Cătălin Drulă – USR. Drulă este deputat, a fost ministrul Transporturilor în guvernul Cîțu și președinte al USR, funcție din care a demisionat după rezultatele sub așteptări la alegerile europarlamentare și locale. Este considerat un apropiat al președintelui USR, Dominic Fritz

Marea necunoscută în acest moment este numele candidatului partidului extremist AUR. Președintele George Simion nu a dat nici un indiciu în acest sens. În partid a fost vehiculat numele europarlamentarului Gheorghe Piperea, dar nu există o confirmare în acest sens.

Postul de primar al Capitalei are o mare încărcătură politică: doi dintre ultimii edili ai Bucureștiului au devenit președinți ai României – Traian Băsescu și Nicușor Dan.

Primarul Bucureștiului are a doua cea mai mare legitimitate la vot după șeful statului.

Primăria București e condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL) după ce Nicușor Dan a devenit președintele României.