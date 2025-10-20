G4Media.ro
George Simion afirmă că nu va candida la alegerile pentru Primăria București: „Nu mi se potriveşte acest rol”

20 Oct • 571 vizualizări 4 comentarii

Preşedintele partidului extremist AUR, George Simion, a afirmat, luni, că şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, dar a precizat că nu va candida, pentru că funcţia de primar general nu i s-ar „potrivi”, transmite Agerpres.

„Ne-am bucura să fie alegeri pe 7 decembrie. Nu pun AUR sau propria persoană pe primul loc. Vom alege persoana care are şanse să câştige. Ne luptăm pentru Primăria Capitalei şi vom folosi, în acest sens, toate resursele pe care le avem la dispoziţie. Din partea caselor de sondare a opiniei publice (…) suntem creditaţi cu o uriaşă, chiar fără precedent, simpatie de către populaţia României şi asta înseamnă că inclusiv bătălia politică pentru Bucureşti trebuie să reprezinte o luptă în care noi să candidăm cu şanse. (…) Nu voi candida la Primăria Bucureştiului pentru că nu mi se potriveşte acest rol”, a declarat George Simion, la Senat.

Potrivit lui Simion, AUR are candidaţi care „să se potrivească cu acest rol de primar al Bucureştiului”.

„Înţelegem lupta politică, şi eu am făcut multe lucruri pentru că a trebuit să le fac ca proiectul Alianţei pentru Unirea Românilor să avanseze şi a avansat consistent. Avem candidaţi pe care îi putem susţine şi să se potrivească cu acest rol de primar al Bucureştiului. (…) Cred că ultima creştere în sondaje se datorează felului nedemocratic prin care clasa politică actuală, aceeaşi coaliţie (…) pe care o ştim din 2021 a ales să se ţină de scaune şi nu a permis alternanţa la putere. Lucrul ăsta este grav Pe de altă parte, noi suntem singurii care nu am fost la guvernare şi oamenii îşi pun speranţa în noi. Cred că merităm această şansă de a demonstra ceea ce putem. Ceilalţi au demonstrat ce pot şi nu prea pot multe lucruri, din păcate”, a spus Simion.

