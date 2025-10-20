Vasile Blaga (PNL): Dacă decizia CCR pe pensiile magistraţilor e pe formă, premierul, după 30 de zile, poate să asume răspunderea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat, luni, după hotărârea Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea proiectului privind pensiile magistraţilor, că deciziile CCR trebuie respectate, menţionând că, dacă motivarea este pe formă, premierul nu are decât să revină, după 30 de zile, să-şi asume răspunderea în Parlament pentru acest act normativ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu am discutat niciodată deciziile CCR, ele se aplică, să vedem despre ce este vorba, să vedem motivaţia, pentru că, dacă este pe formă, atunci, sigur, premierul nu are decât să revină înapoi după ce trec 30 de zile, chiar dacă avizul CSM este consultativ. Dar, deciziile Curţii trebuie respectate. (…) Nu s-au respectat 30 de zile pentru avizul CSM, care oricum este consultativ. Aplicăm decizia şi premierul nu are decât, după 30 de zile, să-şi asume răspunderea”, a afirmat Blaga, citat de Agerpres.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.