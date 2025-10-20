G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Vasile Blaga (PNL): Dacă decizia CCR pe pensiile magistraţilor e pe formă,…

ilie bolojan si sorin grindeanu
Foto: Inquam Photos / George Călin

Vasile Blaga (PNL): Dacă decizia CCR pe pensiile magistraţilor e pe formă, premierul, după 30 de zile, poate să asume răspunderea

Articole20 Oct • 1.447 vizualizări 5 comentarii

Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat, luni, după hotărârea Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea proiectului privind pensiile magistraţilor, că deciziile CCR trebuie respectate, menţionând că, dacă motivarea este pe formă, premierul nu are decât să revină, după 30 de zile, să-şi asume răspunderea în Parlament pentru acest act normativ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Nu am discutat niciodată deciziile CCR, ele se aplică, să vedem despre ce este vorba, să vedem motivaţia, pentru că, dacă este pe formă, atunci, sigur, premierul nu are decât să revină înapoi după ce trec 30 de zile, chiar dacă avizul CSM este consultativ. Dar, deciziile Curţii trebuie respectate. (…) Nu s-au respectat 30 de zile pentru avizul CSM, care oricum este consultativ. Aplicăm decizia şi premierul nu are decât, după 30 de zile, să-şi asume răspunderea”, a afirmat Blaga, citat de Agerpres.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu: Mâine propun coaliției să facem un grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiilor magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților / Perioada de tranziție și cuantumul pensiei „pot fi rediscutate” / Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia

Articole20 Oct • 780 vizualizări
4 comentarii

BREAKING Nicușor Dan: Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate

Articole20 Oct • 4.168 vizualizări
3 comentarii

Consilierul prezidențial Ludovic Orban, după decizia CCR: „Nu există niciun temei legal, constituțional și politic ca acest guvern să nu-și continue activitatea”

Articole20 Oct • 364 vizualizări
0 comentarii

5 comentarii

  1. PNL, PSD si UDMR sa-si asume raspunderea pentru inventarea tuturor pensiilor speciale nesimtite, de care nu mai putem scapa acum, dar si pentru politizarea CCR, care ia doar decizii ticaloase!

    • Mihaela Ciochină a fost numită de Președintele României KW Iohannis, cu multă pasiune pentru Hakuna Matata.

  2. Bun! Și parlamentul aprobă legea, apoi iar ajunge la CCR și este declarată neconstituțională. Care este soluția? CCR va proteja întotdeauna interesele tâlharilor care jefuiesc averea publică.

    • Solutia ar fi sa se faca o lege constitutionala si sa se tina cont de concluziile curtii din trecut?

  3. Stai nenicule Blaga ca trebuie sa vina motivarea pe proiectul actual, nu merge asa, dupa CCR va spune ca v-ati asumat raspunderea pe un proiect identic care inca se afla in analiza.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.