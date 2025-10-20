Grindeanu: Mâine propun coaliției să facem un grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiilor magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților / Perioada de tranziție și cuantumul pensiei „pot fi rediscutate” / Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că marți va propune coaliției formarea unui grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiilor magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților. Grindeanu a apreciat că ar fi o idee bună să fie cuplată și cu alte categorii de pensii speciale.

„Mâine la coaliție am să le propun colegilor din coaliție să formăm rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru Legea pesiilor speciale la magistrați pe care o să propună Parlamentului sau să-și asume răspunderea, vom decide în coaliție, ca să o închidem rapid”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu.

El a spus că, dacă este adevărat că decizia CCR a fost dată pe lipsa avizului de la CSM, „atunci înseamnă că în integralitate e neconstituțională și trebuie reluată procedura”.

„E clar că trebuie să existe și dialog. E clar că s-a mers cumva pe repede-înainte. Acest grup de lucru trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și cu toți actorii relevanți din domeniu. (…) Trebuie discutată și cu IICCJ, CSM, asociațiile de magistrați”, a susținut Grindeanu.

Sorin Grindeanu a spus că, în timpul dezbaterilor în legătură cu această lege, au mai fost observații legate de diverse aspecte din fondul acestei legi, cum ar fi creșterea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani până se ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani sau cuantumul maxim al pensiei să fie de 75% în loc de 70% din ultimul salariu net, care „pot fi rediscutate”.

„Clar că abordarea putea fi mai de dialog în această perioadă”, a mai declarat Grindeanu.

Liderul interimar al PSD că nu se mai poate merge cu pensiile magistraților în forma actuală.

Întrebat dacă, în condițiile reluării proiectului, ar pentru fi cuplată și reforma pe alte categorii de pensii speciale, Sorin Grindeanu a răspuns: „Ar fi o idee foarte bună, mulțumesc de sugestie, e foarte bună”.

În legătură cu oportunitatea demisiei premierului, liderul interimar al PSD a răspuns: „Eu am spus de la bun început că nu trebuie să-și dea premierul demisia indiferent de verdictul pe acest pachet și îmi mențin punctul de vedere”.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.