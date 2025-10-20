Consilierul prezidențial Ludovic Orban, după decizia CCR: „Nu există niciun temei legal, constituțional și politic ca acest guvern să nu-și continue activitatea”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, luni, într-o intervenție telefonică la Digi24, că nu există temeiuri pentru ca Guvernul Bolojan să demisioneze după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Legea privind pensiile magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu există niciun temei legal, constituțional și politic ca acest guvern să nu-și continue activitatea”, a afirmat Ludovic Orban.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.