Consilierul prezidențial Ludovic Orban, după decizia CCR: „Nu există niciun temei legal, constituțional și politic ca acest guvern să nu-și continue activitatea”
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, luni, într-o intervenție telefonică la Digi24, că nu există temeiuri pentru ca Guvernul Bolojan să demisioneze după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Legea privind pensiile magistraților.
„Nu există niciun temei legal, constituțional și politic ca acest guvern să nu-și continue activitatea”, a afirmat Ludovic Orban.
Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.
Grindeanu: Mâine propun coaliției să facem un grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiilor magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților / Perioada de tranziție și cuantumul pensiei „pot fi rediscutate” / Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia
BREAKING Nicușor Dan: Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate
