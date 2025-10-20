Primele semne ale implicării Turciei în Fâșia Gaza după acordul Israel–SUA–Qatar (Jerusalem Post)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Nimeni nu știe ce este scris Faza a II-a a acordului între Israel, SUA și Qatar, dar ceea ce este sigur este că președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a revendicat deja primul premiu și pare să aibă deja o ancoră în Gaza, după cum reiese din noile imagini dezvăluite luni, care arată echipamente de inginerie purtând steagul turc în interiorul Fâșiei Gaza, scrie Jerusalem Post.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Erdogan a avertizat deja acum o săptămână că, dacă Israelul încalcă armistițiul și revine la război, va plăti un preț greu. În timp ce Iranul și axa șiită sunt slăbite și și-au pierdut influența, pe teren, axa Frăției Musulmane își face într-adevăr simțită prezența, notează cotidianul israelian.

Trimisul american Steve Witkoff a declarat duminică, în emisiunea 60 Minutes a CBS, că „costurile estimative pentru reconstrucția Gazei se ridică la aproximativ 50 de miliarde de dolari” și a menționat că „credem că fondurile vor fi strânse rapid”.

El a adăugat că „există guverne în Orientul Mijlociu care se vor grăbi să contribuie cu fonduri, pe lângă participarea europeană preconizată”. El a explicat că „prima etapă a planului este modul în care acesta va fi lansat, și la asta lucrez în prezent”. El consideră că „asigurarea finanțării este partea mai ușoară și poate fi realizată relativ rapid, în timp ce adevărata provocare constă în planul general cuprinzător”.

„Colaborăm cu o echipă de experți care au elaborat planuri generale în ultimii doi ani. Avem deja planuri complete și gata pregătite”, a declarat Witkoff în cadrul emisiunii și a adăugat că „va fi înființat un consiliu numit Consiliul Păcii și vom fi foarte meticuloși în selectarea celor mai buni specialiști care vor lucra în cadrul acestuia”.

El a subliniat că „deja purtăm discuții cu contractori din diferite țări din Orientul Mijlociu, deoarece considerăm că sprijinul regional este esențial, iar ei cunosc cel mai bine piața locală și dinamica acesteia”.

Distanțarea Turciei și Siriei

Tot duminică, ministrul pentru Așezări și Misiuni Naționale, Orit Strock, a atacat guvernul, afirmând: „Cum se face că încercăm să distanțăm Turcia de Siria și îi aducem pe ușa din față – aici, la granița noastră?” Ea a mai spus: „Nu vreau să văd niciun turc în Gaza – nici pe tractor, nici pe jeep, nici pe role”.

Yael Sabrigo, nepoata soldatului răpit și căzut la datorie Lior Rudaeff, al cărui cadavru este ținut în Fâșia Gaza împreună cu alte 15 cadavre ale soldaților răpiți și căzuți la datorie, a declarat pentru Radio Kol Barama: „Guvernul israelian a ales Qatarul și Turcia să fie cele care intră ca forță internațională în Fâșia Gaza. Aceleași entități care au finanțat terorismul în Gaza de ani de zile, finanțează Hamas și susțin Hamas până în ziua de azi”.

Potrivit acesteia, „Guvernul israelian a ales să aducă combustibil în Gaza, guvernul israelian a ales, în detrimentul cetățenilor săi, să modeleze Hamas, să întărească Hamas, încă o dată. În loc să aducă organisme care sunt puțin mai neutre, din nou, guvernul a ales să aducă Turcia și Qatarul. A sosit momentul să se remedieze situația”.