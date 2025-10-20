Sorin Grindeanu: Propun data de 30 noiembrie pentru alegerile pentru Primăria București / Gabriela Firea și Daniel Băluță pleacă cu șanse reale. Vom decide care este cel mai bun candidat

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că propune data de 30 noiembrie pentru alegerile pentru Primăria București, iar marți coaliția trebuie să ia o decizie. Sorin Grindeanu a mai declarat că, din partea PSD, Gabriela Firea și Daniel Băluță pleacă cu șanse reale, urmând ca în partid să se decidă care este cel mai bun candidat, în urma unor măsurători sociologice.

De menționat că luni, 1 decembrie, este zi liberă, astfel că în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie este un weekend liber prelungit de 3 zile, în care este posibil ca o parte din alegătorii din București să fie plecați din Capitală.

„Toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. Eu am și o dată pe care pot să o propun: 30 noiembrie. (…) Propunerea de 30 noiembrie o voi înainta în coaliție mâine”, a afirmat Grindeanu, precizând că marți trebuie să fie luată decizia în coaliție.

Întrebat ce va face PSD, dacă va apărea un „candidat iepuraș”, Sorin Grindeanu a declarat:

„Nu ne ține nimeni cu forța în această coaliție. Noi avem o înțelegere politică. Politic am hotărât fiecare în partidele din care facem parte să fim parte a acestei guvernări și a acestei soluții care dă stabilitate. Nu ne ține nimeni cu forța în această coaliție dacă cumva ceea ce avem ca înțelegeri politice nu sunt respectate.

Dacă nu se respectă ce au declarat USR și PNL, atunci nu avem decât să luăm o decizie politică. Dar eu cred că ce au declarat Ilie Bolojan și Dominic Fritz se vor ține de acest lucru.”

Liderul interimar al PSD a precizat că luni a avut discuții atât cu Gabriela Firea, cât și cu Daniel Băluță despre candidatura la Primăria Capitalei:

„Azi am avut discuții atât cu președinta PSD București, Gabriela Firea, cât și cu Daniel Băluță. Sunt doi oameni care pleacă cu șanse reale. Vom decide împreună cu organizația București care este strategia și care este cel mai bun candidat, urmare a unor măsurători, evident.”

Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie dacă PSD și USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat, au declarat pe 17 septembrie pentru G4Media surse din coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri la la Radio România Actualități că va propune săptămâna viitoare ca alegerile pentru Primăria Bucureștiului să fie organizate fie în ultima duminică din luna noiembrie, fie în prima duminică din luna decembrie.