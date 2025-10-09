Ciprian Ciucu despre Hubert Thuma, baronul PNL de Ilfov: „Nu cred că avem o colaborare acum, ca să fiu drăguț” / Primarul sectorului 6 exclude o candidatură comună PSD-PNL-USR la Primăria Capitalei

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a exclus varianta unei candidaturi comune PNL-PSD-USR pentru Primăria Generală a Capitalei, comparând o astfel de strategie cu „episodul rușinos Crin Antonescu”. Totodată, edilul Sectorului 6 a lansat acuzații directe la adresa șefului PNL Ilfov, Hubert Thuma, afirmând că nu are o colaborare bună cu acesta și că nu este susținut de toți liderii PNL București-Ilfov, deși se află pe primul loc în sondajele PSD.