Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie, transmite Agerpres.
„Astăzi, este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă. Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, aşa cum ne prezintă sondajele de opinie. O astfel de formulă are câteva virtuţi:
Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Capitalei începe sâmbătă, 22 noiembrie, şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. În cursa electorală pentru ocuparea fotoliului de la Primăria Capitalei, lăsat liber de Nicuşor Dan după câştigarea prezidenţialelor, s-au înscris 18 candidaţi.
Pai nu spunea Ciucu, cu aroganta si dispret, ca el se lupta doar cu Baluta si ca toti ceilalti contracandidati nu conteaza? 😉 Acum vrea dezbatere cu 5 candidati?
Cel mai probabil e din cauza declaratiei lui Drula ( a zis ca Baluta si Ciucu refuza dezbaterile in fata bucurestenilor ).