VIDEO Protest în Piața Victoriei: "Demisia, Savonea!", „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!"

21 nov. 2025
Sursa foto: G4Media
Comunitățile Declic, Inițiativa România şi Corupția ucide organizează un protest, vineri seara, în Piața Victoriei, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”.

Ora 20:12 Protestul s-a încheiat, oamenii pleacă spre casă.

Ora 19:56 ”Magistrați, nu îmbuibați” este mesajul afișat de un alt protestatar.

Protest în Piața Victoriei, împotriva pensiilor speciale ale magistraților.

Ora 19:15 Una dintre protestatare afișează mesajul: ”Pensionarul special este neprincipial”.

Protest în Piața Victoriei, împotriva pensiilor speciale ale magistraților.

Ora 18:59 Protestatarii scandează: ”Pensie la bătrânețe, nu la tinerețe”, ”Banii vă orbesc, corupții umblă liberi dar pensiile vă cresc”.

Ora 18.48: Câteva sute de persoane participă la protest, potrivit reporterului G4Media. Participanții scandează „Vă rugăm să scuzați, nu producem cât furați”, „Referendum”, „Fără privilegii”.

Știrea inițială: Protestul a fost anunțat în urmă cu două zile:

„Guvernul și președintele se roagă de magistrați să accepte pensii de 70% din ultimul salariu și o reformă întinsă pe 10-15 ani. Dar vocea cetățenilor nu e auzită. Așa că mergem să strigăm Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!

În timp ce noi strângem cureaua și suportăm măsuri anti-criză, Guvernul propune o reformă slabă a pensiilor magistraților. Chiar și dacă reforma va trece, pensiile magistraților vor rămâne cele mai mari din UE.

Vrem pensii pe principiul contributivității, fără excepții”, se arată în anunțul organizatorilor.

Comentarii
  • Mosul

    Corect, rezonez cu ideea pensiei calculata strict in functie de contributie…Orice altceva este doar praf in ochi si privilegii necuvenite acordate unor clase sociale.
    Inteleg argumentul ca judecatorii de exemplu trebuie platiti mai mult pentru a fi protejati impotriva coruperii dar acest lucru nu iti garanteaza incoruptibilitatea lor. De fapt in ultimii 3 ani nu am auzit de nici un caz in care vreun judecator a fost prins ca a masluit o decizie sau ca a dat-o gresit si asta din aprox. 4.500 de magistrati. Hai sa fim seriosi, nu exista padure fara uscaturi.
    Oricum situatia salariala s-a imbunatatit considerabil in ultimii ani si nu vad de ce la salariile mari pe care le au nu nu urmeaza sa aiba si o pensie mare. Cunosc pensionari cu 2.000 RON pensie care traiesc de pe o luna pe alta si judecatorii nu reusesc sa aiba un trai decent cu 10.000 RON adica o pensie de 5 ori mai mare conform unei declaratii din sistem.
    Concluzia este ca la revolutia franceza – libertate, egalitate, fraternitate – unde subliniez egalitatea in fata legii dar si a privilegiilor = pensie calculata strict in functie de contributie.

