Comunitățile Declic, Inițiativa România şi Corupția ucide organizează un protest, vineri seara, în Piața Victoriei, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”.

Ora 20:12 Protestul s-a încheiat, oamenii pleacă spre casă.

Ora 19:56 ”Magistrați, nu îmbuibați” este mesajul afișat de un alt protestatar.

Ora 19:15 Una dintre protestatare afișează mesajul: ”Pensionarul special este neprincipial”.

Ora 18:59 Protestatarii scandează: ”Pensie la bătrânețe, nu la tinerețe”, ”Banii vă orbesc, corupții umblă liberi dar pensiile vă cresc”.

Ora 18.48: Câteva sute de persoane participă la protest, potrivit reporterului G4Media. Participanții scandează „Vă rugăm să scuzați, nu producem cât furați”, „Referendum”, „Fără privilegii”.

Știrea inițială: Protestul a fost anunțat în urmă cu două zile:

„Guvernul și președintele se roagă de magistrați să accepte pensii de 70% din ultimul salariu și o reformă întinsă pe 10-15 ani. Dar vocea cetățenilor nu e auzită. Așa că mergem să strigăm Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!

În timp ce noi strângem cureaua și suportăm măsuri anti-criză, Guvernul propune o reformă slabă a pensiilor magistraților. Chiar și dacă reforma va trece, pensiile magistraților vor rămâne cele mai mari din UE.

Vrem pensii pe principiul contributivității, fără excepții”, se arată în anunțul organizatorilor.