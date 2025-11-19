Protest anunțat pentru vineri seara, în Piața Victoriei: „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”

Comunitățile Declic, Inițiativa România şi Corupția ucide anunță organizarea unui protest, vineri de la ora 18.00, în Piața Victoriei, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”.

„Guvernul și președintele se roagă de magistrați să accepte pensii de 70% din ultimul salariu și o reformă întinsă pe 10-15 ani. Dar vocea cetățenilor nu e auzită. Așa că mergem să strigăm Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!

În timp ce noi strângem cureaua și suportăm măsuri anti-criză, Guvernul propune o reformă slabă a pensiilor magistraților. Chiar și dacă reforma va trece, pensiile magistraților vor rămâne cele mai mari din UE.

Vrem pensii pe principiul contributivității, fără excepții”, se arată în anunțul organizatorilor.