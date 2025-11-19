G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cercetătorii americani au dezvoltat o terapie ţintită care ar putea opri cancerul…

cancer, pacient, boala incurabila, spital, doctori, tratament, chimioterapie
Photo 90790743 © Rido | Dreamstime.com

Cercetătorii americani au dezvoltat o terapie ţintită care ar putea opri cancerul de sân

HealthyLife19 Noi • 1 vizualizări 0 comentarii

Cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universităţii din California, San Diego (UC San Diego), au identificat o nouă terapie promiţătoare pentru cancerul de sân triplu negativ (TNBC), care se numără printre cele mai agresive şi dificil de tratat forme ale bolii, transmite News.ro.

Abordarea utilizează un conjugat anticorp-medicament (ADC) – un sistem de administrare care utilizează un anticorp pentru a identifica celulele canceroase şi a administra o chimioterapie extrem de puternică direct în acele celule, fără a afecta ţesutul sănătos din jur.

Conjugatele anticorp-medicament fac posibilă utilizarea de medicamente chimioterapice care sunt prea toxice pentru a fi administrate singure, oferind o cale promiţătoare pentru tratarea celor mai dificile tipuri de cancer.

Cercetarea a fost publicată recent în revista Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS.

De ce este cancerul de sân triplu negativ o provocare

În 2025, se estimează că 316.950 de femei şi 2.800 de bărbaţi vor fi diagnosticaţi cu cancer de sân invaziv.

Cancerul de sân triplu negativ reprezintă aproximativ 10-15% din toate cazurile de cancer de sân şi este considerat pe scară largă cel mai dificil de tratat subtip de cancer de sân.

Acest lucru este cauzat de faptul că TNBC tinde să crească şi să se răspândească mai rapid decât alte forme de cancer de sân şi, de obicei, nu răspunde la terapiile care funcţionează în alte subtipuri, cum ar fi terapiile hormonale.

Drept urmare, ratele de supravieţuire pentru TNBC tind să fie mai mici decât pentru alte tipuri de cancer de sân.

În plus, TNBC afectează în mod disproporţionat femeile mai tinere, femeile de culoare şi pe cele cu anumite mutaţii genetice.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rinichii de porc modificați genetic ar putea deveni o soluție viabilă în transplanturile umane în viitorul apropiat, potrivit unor noi studii

HealthyLife16 Noi • 140 vizualizări
0 comentarii

Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale

HealthyLife15 Noi • 3.456 vizualizări
0 comentarii

De ce persoanele cu Alzheimer nu îşi mai recunosc familia şi cum ar putea fi prevenit acest simptom devastator? / Cercetătorii oferă o potenţială explicaţie

HealthyLife13 Noi • 582 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.