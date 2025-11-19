Cercetătorii americani au dezvoltat o terapie ţintită care ar putea opri cancerul de sân

Cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universităţii din California, San Diego (UC San Diego), au identificat o nouă terapie promiţătoare pentru cancerul de sân triplu negativ (TNBC), care se numără printre cele mai agresive şi dificil de tratat forme ale bolii, transmite News.ro.

Abordarea utilizează un conjugat anticorp-medicament (ADC) – un sistem de administrare care utilizează un anticorp pentru a identifica celulele canceroase şi a administra o chimioterapie extrem de puternică direct în acele celule, fără a afecta ţesutul sănătos din jur.

Conjugatele anticorp-medicament fac posibilă utilizarea de medicamente chimioterapice care sunt prea toxice pentru a fi administrate singure, oferind o cale promiţătoare pentru tratarea celor mai dificile tipuri de cancer.

Cercetarea a fost publicată recent în revista Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS.

De ce este cancerul de sân triplu negativ o provocare

În 2025, se estimează că 316.950 de femei şi 2.800 de bărbaţi vor fi diagnosticaţi cu cancer de sân invaziv.

Cancerul de sân triplu negativ reprezintă aproximativ 10-15% din toate cazurile de cancer de sân şi este considerat pe scară largă cel mai dificil de tratat subtip de cancer de sân.

Acest lucru este cauzat de faptul că TNBC tinde să crească şi să se răspândească mai rapid decât alte forme de cancer de sân şi, de obicei, nu răspunde la terapiile care funcţionează în alte subtipuri, cum ar fi terapiile hormonale.

Drept urmare, ratele de supravieţuire pentru TNBC tind să fie mai mici decât pentru alte tipuri de cancer de sân.

În plus, TNBC afectează în mod disproporţionat femeile mai tinere, femeile de culoare şi pe cele cu anumite mutaţii genetice.