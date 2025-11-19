Italia vrea să înființeze o nouă unitate de 5.000 de oameni pentru combaterea războiului hibrid

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Italia are nevoie urgentă de o nouă unitate civilă și militară cu 5.000 de angajați pentru combaterea amenințărilor războiului hibrid, a declarat ministrul apărării Guido Crosetto într-un raport strategic publicat marți și citat de agenția Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Creșterea recentă a numărului de incidente suspecte în întreaga Europă a pus guvernele în stare de alertă maximă, ridicând întrebări cu privire la vulnerabilitatea regiunii la atacurile rusești care combină acțiuni militare și non-militare.

„Este necesar, folosind instrumente clare și într-un interval scurt de timp, să se dezvolte o capacitate predictivă și adaptivă de acțiune menită să prevină, să descurajeze și să absoarbă atacurile hibride”, a scris Crosetto în raport.

Noua unitate, care ar trebui să fie operațională „24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an”, ar putea angaja inițial 1.200-1.500 de persoane, număr care va fi crescut treptat la 5.000, a spus el.

Italia se confruntă cu amenințări de război hibrid în sectoare critice, inclusiv infrastructura energetică și aeroporturile, și ar trebui să înființeze un centru pentru „combaterea dezinformării și a acțiunilor ostile în domeniul războiului cognitiv”, a adăugat Crosetto.

Documentul său a fost discutat luni în cadrul unor discuții la nivel înalt pe tema apărării, găzduite de președintele italian Sergio Mattarella, la care au participat ministrul, precum și prim-ministrul Giorgia Meloni și șeful Statului Major al Apărării, generalul Luciano Portolano.

Discuțiile „au abordat problema amenințărilor hibride din partea Rusiei și a altor actori străini ostili ca o provocare complexă pentru securitatea Europei și a Italiei, precum și pentru integritatea proceselor democratice”, a declarat biroul lui Mattarella.

Rusia a negat responsabilitatea pentru incidentele recente.