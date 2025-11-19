Gerhard Berger, fostul pilot al Scuderiei, dezvăluie mare problemă a Ferrari din F1: Presiunea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gerhard Berger, fost pilot al Scuderiei, a vorbit despre sezonul modest pe care-l traversează echipa italiană în Formula 1 și a dezvăluit marea problemă a celor de la Ferrari: „așteptările sunt mereu mai mari decât față de alte echipe”, ceea ce duce la o presiune suplimentară.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Presiunea la Ferrari este cea mai mare din Formula 1, atrage atenția Berger

Berger (66 de ani) cunoaște bine garajul Ferrari, austriacul pilotând pentru Scuderie în două mandate: 1987-1989 și 1993-1995.

Austriacul vorbește despre presiunea aparte de la Maranello, una care de multe ori le pune bețe-n roate italienilor. Berger spune că aceasta este marea problemă a Scuderiei.

„Așteptările față de Ferrari sunt întotdeauna mult mai mari decât față de alte echipe. Dacă termină campionatul pe locul patru, acest lucru va fi considerat insuficient”, după cum informează Repubblica.

De aici rezultă un nivel de presiune greu de gestionat, iar până la erori mai este un singur pas.

Berger a adus în discuție și declarația lui John Elkann, președintele Ferrari, cel care a spus că piloții Scuderiei ar trebui să vorbească mai puțin și să se concentreze pe curse.

„Când succesul nu vine, oamenii devin mai emoționali”, a declarat Berger pe acest subiect.

„Este greu pentru mecanici, ingineri, manageri și chiar și pentru piloți. Leclerc lucrează foarte bine, dar Hamilton încearcă și el totul pentru a câștiga un alt titlu, care este obiectivul său. În acest moment, lucrurile nu merg perfect”, admite Gerhard Berger.

Singura cale de urmat pentru Ferrari este cea a calmului și a stabilității.

„Cred că cel mai important lucru este să rămână calmi și să se concentreze pe continuitate, consecvență și unitate.

Îmi amintesc că, atunci când Jean Todt s-a alăturat Ferrari, i-a luat ani de zile să câștige campionatul și, în cele din urmă, a făcut din Scuderie cea mai puternică echipă dintre toate”, a conchis Berger.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Leclerc se află pe 5, iar Hamilton pe 6. Ferrari este doar a patra în ierarhia constructorilor.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1