Vicepreședintele CSM nu este de acord nici cu noua variantă propusă de Guvern: Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în timp ce cei care au ‘scăpat’ vor rămâne cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare

CSM nu este de acord cu varianta coaliției privind reforma pensiilor magistraților, respectiv 70% din ultimul venit net și etapizare timp de 15 ani pentru vârsta de pensionare de 65 de ani, transmite agenția Mediafax.

Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat la Digi24 că magistrații nu pot accepta forma în care Guvernul intenționează să modifice pensiile de serviciu. El susține că Executivul încalcă principiul echității și pune presiune pe magistrații aflați încă în activitate.

„Noi am spus 65%, la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensii de serviciu. Din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare. A fost o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări”, a explicat Sandu.

Sandu afirmă că Guvernul evită să reglementeze cazurile extreme deja existente și, în schimb, „lovește” în magistrații care duc greul sistemului.

„Ceea ce nu acceptăm este această chestiune de-a dreptul neserioasă: nerespectarea principiului echitabilității. Avem câteva mii de pensii mai mari decât salariul, împotriva cărora nu se face nicio intervenție legislativă. Însă se țintește magistratul în activitate, cel care va duce greul următorii 20 de ani până la 65 de ani, în timp ce unii s-au pensionat la 48 de ani cu pensii mai mari decât salariul”, a spus Sandu.

Acesta avertizează că se creează o polarizare periculoasă în societate: „Se țintesc doar ticăloșii de magistrați în funcție. Este o ură propagată în spațiul public care nu va dispărea 50 de ani. Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în timp ce cei care au ‘scăpat’ vor rămâne cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare”.

Vicepreședintele CSM spune că Executivul presează instituția să avizeze rapid noul proiect.

„Guvernul trimite joi, pe 20, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență, iar pe 28 să fie și asumarea guvernamentală în Parlament. Vi se pare o chestie serioasă din partea unui Guvern?”, a întrebat Sandu.

Acesta subliniază că CSM nu poate da un aviz în nume propriu, fără consultarea magistraților: „Noi suntem un organ ales de judecători și procurori. Este corect să-i consultăm înainte să dăm un aviz. Nu suntem aici pe capul nostru. Adunările generale trebuie să se pronunțe. Câteva zile, două-trei, sunt necesare”.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat într-un interviu pentru Pro TV că proiectul de lege privind pensiile magistraților e terminat și e pe circuitul de avizare. El a confirmat informațiile G4Media: pensia magistraților va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani se va face treptat în 15 ani, față de 10 ani în proiectul anterior.

”Vom cere CSM să ne emită un aviz într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile dacă se poate, astfel încât să putem angaja răspunderea guvernului pe proiect și să respectăm termenul din PNRR”, a mai spus Ilie Bolojan. ”Există un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR dacă nu e respectat termenul”, a mai spus Bolojan.

Coaliția de guvernare a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariul net și a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani, au declarat pentru G4Media surse politice.

Proiectul agreat în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a fost deja dat în lucru la Ministerul Justiției și Ministerul Muncii, potrivit surselor citate.