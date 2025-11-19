G4Media.ro
Vicepreședintele CSM nu este de acord nici cu noua variantă propusă de…

procurorul claudiu sandu
sursa foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Vicepreședintele CSM nu este de acord nici cu noua variantă propusă de Guvern: Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în timp ce cei care au ‘scăpat’ vor rămâne cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare

CSM nu este de acord cu varianta coaliției privind reforma pensiilor magistraților, respectiv 70% din ultimul venit net și etapizare timp de 15 ani pentru vârsta de pensionare de 65 de ani, transmite agenția Mediafax.

Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat la Digi24 că magistrații nu pot accepta forma în care Guvernul intenționează să modifice pensiile de serviciu. El susține că Executivul încalcă principiul echității și pune presiune pe magistrații aflați încă în activitate.

„Noi am spus 65%, la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensii de serviciu. Din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare. A fost o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări”, a explicat Sandu.

Sandu afirmă că Guvernul evită să reglementeze cazurile extreme deja existente și, în schimb, „lovește” în magistrații care duc greul sistemului.

„Ceea ce nu acceptăm este această chestiune de-a dreptul neserioasă: nerespectarea principiului echitabilității. Avem câteva mii de pensii mai mari decât salariul, împotriva cărora nu se face nicio intervenție legislativă. Însă se țintește magistratul în activitate, cel care va duce greul următorii 20 de ani până la 65 de ani, în timp ce unii s-au pensionat la 48 de ani cu pensii mai mari decât salariul”, a spus Sandu.

Acesta avertizează că se creează o polarizare periculoasă în societate: „Se țintesc doar ticăloșii de magistrați în funcție. Este o ură propagată în spațiul public care nu va dispărea 50 de ani. Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în timp ce cei care au ‘scăpat’ vor rămâne cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare”.

Vicepreședintele CSM spune că Executivul presează instituția să avizeze rapid noul proiect.

„Guvernul trimite joi, pe 20, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență, iar pe 28 să fie și asumarea guvernamentală în Parlament. Vi se pare o chestie serioasă din partea unui Guvern?”, a întrebat Sandu.

Acesta subliniază că CSM nu poate da un aviz în nume propriu, fără consultarea magistraților: „Noi suntem un organ ales de judecători și procurori. Este corect să-i consultăm înainte să dăm un aviz. Nu suntem aici pe capul nostru. Adunările generale trebuie să se pronunțe. Câteva zile, două-trei, sunt necesare”.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat într-un interviu pentru Pro TV că proiectul de lege privind pensiile magistraților e terminat și e pe circuitul de avizare. El a confirmat informațiile G4Media: pensia magistraților va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani se va face treptat în 15 ani, față de 10 ani în proiectul anterior.

”Vom cere CSM să ne emită un aviz într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile dacă se poate, astfel încât să putem angaja răspunderea guvernului pe proiect și să respectăm termenul din PNRR”, a mai spus Ilie Bolojan. ”Există un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR dacă nu e respectat termenul”, a mai spus Bolojan.

Coaliția de guvernare a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariul net și a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani, au declarat pentru G4Media surse politice.

Proiectul agreat în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a fost deja dat în lucru la Ministerul Justiției și Ministerul Muncii, potrivit surselor citate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

FOTO Organizațiile civice care au organizat protestul „Ce face Lia cu Justiția din România?”, reacție la poziția CSM: Critica instituțiilor publice și a persoanelor cu funcții de autoritate este legitimă într-o democrație și nu poate fi echivalată cu subminarea justiției

CSM îl acuză pe viceprimarul Timișoarei că a încălcat independența justiției / Ruben Lațcău a susținut că judecătoare din România sunt atrase prin metoda „loverboy” și apoi sunt șantajate / CSM reclamă „climatul amplu de ostilitate” alimentat de mediul politic şi de mass media

VIDEO Nicușor Dan a prezentat strategia națională de apărare: Corupția, vulnerabilitate a statului / Implicarea serviciilor secrete în culegerea de date pentru combaterea corupției, fără implicarea în cercetarea penală / Despre pensiile magistraților: presiune socială nejustificată

9 comentarii

  1. 1. Asta-i dus cu capul! Daca pana acum magistratii au iesit „cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare”, mergem inainte tot asa? Oricum, 70% din venitul net e tot pensie speciala nesimtita!
    2. E normal faptul ca magistratii sunt recompensati cu pensii speciale nesimtite, iar ei continua sa fie de partea infractorilor, hotilor si mafiotilor?

    • Nu am înțeles de ce sunt arătați cu degetul pentru condițiile privind ieșirea la pensie. Nu ei au hotărât, ci Parlamentul a votat o astfel de lege. Discutabil, daca sunt de partea infractorilor sau aplica legile votate de același Parlament. Spunea Bolojan că au pensii imense comparativ cu ceilalți. Corect, însă ceea ce omite sa spună este că pensiile sunt mici tot din cauza lor.
      Era cazul de o reformă, dar sa faci din judecători paria societăți și să disculpi clasa politică este sfidător.

    • Nu am înțeles de ce sunt arătați cu degetul pentru condițiile privind ieșirea la pensie. Nu ei au hotărât, ci Parlamentul a votat o astfel de lege. Discutabil, daca sunt de partea infractorilor sau aplica legile votate de același Parlament. Spunea Bolojan că au pensii imense comparativ cu ceilalți. Corect, însă ceea ce omite sa spună este că pensiile sunt mici tot din cauza lor.
      Era cazul de o reformă, dar sa faci din judecători paria societăți și să disculpi clasa politică este sfidător.

    • @ Vladimir.V.. Politicienii (PSD+PNL+UDMR) v-au cumparat cu salarii imense si pensii speciale nesimtite, ca sa-i scapati de puscarie, asta am mai spus de multe ori.
      Paria societatii sunt romanii cinstiti, care contribuie pentru privilegiile voastre!
      Daca politicienii v-au dat pensiile speciale, tot ei ar trebui sa poata decide si taierea privilegiilor voastre, dar voi acum blocati orice masura, alaturi de CCR sunteti stat in stat…

    • Si daca admite nea ilie că pensiile magisttatilor sunt mari din cauza politicienilor, se intâmplă ceva în sensul acceptării unor compromisuri de către domnii din justiție? Sau dacă printr-o minune tot politicienii ar fi făcut ca pensiile obisnuite sa fie decent de mari, credeti ca specialii n-ar fi vrut sume astronomice? Haideti sa vedem realist problema nu cu fente laterale care dau mingea-n out.

  2. Trebuie desfiintat CSM. Sorry, astia deja intrec masura.

  3. o femeie a nascut un copil judecator care era deja la pensie!

  4. Dar când au fost create beneficiile, de ce le-au acceptat gândindu-se la colegii pensionati cu un an înainte? Nu era necolegial?

  5. Și acum că s-a tăiat nodul gordian, toată lumea o va duce bine!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.