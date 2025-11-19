Modificare importantă în Legea Sportului: Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Legea Educației Fizice și Sportului a suferit o modificare importantă în cursul zilei de miercuri, Camera Deputaților adoptând „Legea Novak”. Concret, aceasta prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile sportive din România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Decizia ar urma să intre în vigoare la toate sporturile.

Au fost 239 de voturi „pentru” din cei 282 de deputați prezenți.

Amendamentele aduse stabilesc și amenzile pe care cluburile care nu vor respecta legea le vor plăti: între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Vorbim despre modificarea Legii Educației Fizice și Sportului 69/2000.

Legea a fost numită „Novak” după numele fostului ministru al Sportului, Eduard Novak. El a fost cel care a emis în 2022 un ordin care prevedea ca echipele din România să folosească la nivel de seniori și juniori minimum 40% sportivi români, transmite Gsp.ro.

Proiectul a fost respins de Senatul României în data de 30 septembrie, atunci când 69 dintre cei 119 senatori prezenți la ședința în care acesta a fost analizat s-au abținut.

Inițiativa acestui proiect i-a aparținut deputatului AUR Ciprian Paraschiv.

Pentru ca această lege să intre-n vigoare ea trebuie promulgată de Nicușor Dan, președintele României.

Un expert juridic a declarat pentru G4Media că proiectul este neconstituțional.

Legea a fost aspru criticată de Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului.

„Această lege este un autogol legislativ împotriva sportului românesc şi împotriva României europene. Îmi doresc cât mai mulţi sportivi români valoroşi in echipele romanesti, performanţi, bine pregătiţi, dar acest lucru nu-l realizezi anulând dreptul „străinilor” de a juca. Sprijinul real pentru sportul românesc se face în cu totul alt mod, nu prin reguli patriotarde”, subiniază Ionuț Stroe, deputat PNL.