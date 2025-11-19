Iranul ia în considerare oprirea completă a îmbogăţirii uraniului pentru a reduce tensiunile cauzate de dosarul nuclear

Iranul a semnalat că ia în considerare oprirea completă a îmbogăţirii uraniului, indicând o potenţială schimbare a poziţiei Teheranului spre compromis în disputa nucleară cu Occidentul, informează miercuri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

„Îmbogăţirea uraniului nu se realizează în prezent şi, în conformitate cu interesele naţionale, se ia în considerare posibilitatea de a opri complet procesul de îmbogăţire”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Fatemeh Mohajerani, potrivit informaţiilor publicate miercuri de cotidianul Etemad.

Organizaţiile iraniene care evaluează chestiunea, Organizaţia pentru Energie Atomică, Ministerul de Externe şi Consiliul Naţional de Securitate, vor decide ce ar fi mai bine pentru ţară, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Un consilier de rang înalt al liderului de facto al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că Teheranul este chiar pregătit să reia negocierile nucleare cu administraţia preşedintelui american Donald Trump. Kamal Kharrazi a fost citat de mass-media locale spunând că Iranul ar fi, de asemenea, pregătit să negocieze o scădere a gradului de îmbogăţire a uraniului.

Iranul se află în mijlocul unei crize economice istorice, cauzată în principal de sancţiunile internaţionale legate de disputa nucleară. Valoarea monedei naţionale, rialul, scade aproape în fiecare zi, iar inflaţia creşte într-un ritm fără precedent.

Unii observatori şi figuri politice din Iran consideră că persistenţa Teheranului în urmărirea proiectelor nucleare nu este în conformitate cu interesele naţionale deoarece ar putea duce la un colaps economic. Pentru a evita acest lucru – şi, de asemenea, posibile tulburări sociale – un compromis politic în disputa nucleară ar rămâne singura opţiune.

Iranul a suspendat negocierile nucleare şi colaborarea sa cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) ca răspuns la atacurile israeliene şi americane din iunie asupra facilităţilor sale nucleare. Teheranul a raportat „distrugeri considerabile” în urma acestor atacuri. Totuşi, deoarece AIEA nu are acces la situri, nu există informaţii fiabile despre amploarea daunelor.