Iran confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice, în apele Golfului…

sursa foto: MarineTraffic

Iran confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice, în apele Golfului / Urma să ajungă în Singapore

15 Noi

Iranul a confirmat sâmbătă că Gardienii Revoluţiei au capturat un petrolier care transporta încărcătură petrochimică destinată Singapore-ului, în apele Golfului, vineri, potrivit presei iraniene, citată de Reuters, transmite News.ro.

În urma inspecţiilor, autorităţile au declarat că ”petrolierul era în abatere pentru transport de marfă neautorizată”.

Un oficial american şi surse din domeniul securităţii maritime au declarat vineri că forţele iraniene au interceptat petrolierul care transporta produse petroliere şi l-au deviat în apele teritoriale ale Iranului.

Aceasta a fost prima relatare privind capturarea unui petrolier de către Teheran după atacurile israelo-americane asupra Iranului din luna iunie.

