Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică cere Iranului să îi permită să verifice inventarele sale de materiale nucleare „cât mai curând posibil”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a cerut Iranului să îi permită să verifice inventarele sale de materiale nucleare „cât mai curând posibil”, şi în special stocurile sale de uraniu puternic îmbogăţit, potrivit unui raport confidenţial consultat de agenția de știri AFP miercuri, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

AIEA subliniază că a pierdut continuitatea datelor sale privind inventarele declarate anterior după războiul de 12 zile care a început pe 1 3 iunie cu un atac israelian asupra Iranului şi că este „crucial” să poată verifica aceste inventare „cât mai curând posibil pentru a-şi disipa preocupările”, conform raportului.

Organismul de supraveghere nucleară al ONU notează că, la 13 iunie, data care marchează începutul războiului, stocul total de uraniu îmbogăţit la 60% al Iranului – un prag apropiat de 90% necesar pentru producerea unei arme nucleare – se ridica la 440,9 kg, o creştere cu 32,3 kg faţă de 17 mai.

Cantitatea de material fisionabil, pe care AIEA nu a putut să o verifice în ultimele luni, „este o sursă de îngrijorare serioasă şi o chestiune de respectare a acordului cu privire la garanţii” din Tratatul de neproliferare nucleară (TNP), la care Iranul a aderat din 1970.

Atacul israelian asupra unor pre supuse facilităţi iraniene a fost urmat, pe 22 iunie, de atacuri americane care au vizat în mod specific instalaţia subterană de îmbogăţire a uraniului a Iranului de la Fordow (sau Fordo). Amploarea exactă a pagubelor nu este cunoscută.

AIEA subliniază, de asemenea, că este „esenţial şi urgent” ca Iranul să implementeze activităţile de garanţie, în conformitate cu acordul privind garanţiile din TNP, „care rămâne în vigoare” şi a cărui „aplicare nu poate fi suspendată sub niciun pretext”.

Articolul III din TNP impune fiecărui stat nedeţinător de arme nucleare să încheie un acord de garanţii generalizate pentru a permite AIEA să verifice respectarea obligaţiei de a nu utiliza energia nucleară în alte scopuri decât cele paşnice.