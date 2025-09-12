Iranul susţine că tot materialul nuclear îmbogăţit se află sub dărâmături după războiul cu Israelul

Ministrul iranian al afacerilor externe Abbas Araghchi a declarat joi că tot materialul nuclear îmbogăţită se află în continuare „sub dărâmăturile” instalaţiilor avariate de bombardamente în timpul războiului din iunie cu Israelul, informează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Tot materialul nostru (…) este sub dărâmăturile instalaţiilor bombardate”, a afirmat Araghchi într-un interviu televizat.

El a adăugat că Organizaţia iraniană pentru energie atomică evaluează starea şi accesibilitatea acestui material pentru a prezenta Consiliului Suprem pentru securitate naţională al Iranului un raport asupra situaţiei.

Aceste declaraţii intervin la două zile după semnarea la Cairo a unui acord cu directorul Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, care stabileşte un nou cadru de cooperare.

În interviul său, Araghchi a insistat asupra faptului că acest cadru de cooperare prevede accesul inspectorilor AIEA doar după aprobarea Consiliului Suprem pentru securitate naţională.

Iranul îşi suspendase în iulie cooperarea cu agenţia ONU pentru energie nucleară după lansarea de către Israel a unui atac fără precedent contra instalaţiilor sale nucleare şi militare, precum şi asupra unor zone rezidenţiale. Teheranul reproşase AIEA că nu a condamnat în mod adecvat loviturile israeliene.

În timpul unei conferinţe de presă comune susţinute miercuri cu Egipt, Araghchi a dat asigurări că acordul asupra noului cadru este „în totalitate conform” legilor iraniene.

Şeful diplomaţiei iraniene a mai precizat că acordul face distincţia între instalaţiile nucleare avariate în timpul războiului şi alte situri, precum reactorul de la Bushehr, care nu au fost lovite.

Accesul la instalaţiile intacte va fi „examinat” de la caz la caz de Consiliul Suprem pentru securitate naţională, a declarat el.

Abbas Araghchi a adăugat că situaţia la siturile bombardate este „mai complexă”.

„Deocamdată, nicio acţiune nu este întreprinsă atât timp cât Iranul nu a luat măsurile necesare legate de consideraţii de mediu şi de siguranţă”, a declarat el cu privire la siturile vizate.

În timpul unui interviu la sfârşitul lui iunie pentru canalul american CBS, Rafael Grossi a recunoscut că nu ştie unde s-ar putea afla materialul puternic îmbogăţit, subliniind că Iranul dispune de capacităţi tehnice pentru a reîncepe să îmbogăţească uraniul „în următoarele luni”.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat cu toate acestea că programul nuclear iranian a fost întârziat „cu multe decenii” după bombardamente.

Înainte de război, Iranul dispunea de un stoc estimat la 400 de kg de uraniu puternic îmbogăţit (la 60%), a cărui soartă rămâne necunoscută după loviturile israeliene.

Dosarul nuclear iranian tensionează de multă vreme relaţiile dintre Iran şi Occident.

Ţările occidentale, cu SUA în frunte, şi Israelul, vechiul inamic al Iranului, suspectează puterea iraniană că vrea să se doteze cu bomba atomică.

Iranul dezminte cu fermitate că ar avea astfel de ambiţii militare, însă insistă asupra dreptului său la energia nucleară în scopuri civile.

La sfârşitul lui august, Regatul Unit, Franţa şi Germania au demarat demersuri pentru a reimpune sancţiuni ale ONU după săptămâni de atenţionări, invocând încălcările persistente de către Iran ale angajamentelor sale asumate în acordul din 2015 asupra programului său nuclear.

Araghchi a avertizat că „dacă problema activării mecanismului de snapback (reimpunerea de sancţiuni prevăzută în acordul din 2015) va trece la Consiliul de Securitate în pofida tuturor contestărilor, din punctul nostru de vedere acest acord nu va mai fi valid”.