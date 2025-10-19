Iranul a executat încă un „spion” al Israelului, al 15-lea după războiul din iunie dintre cele două țări

Iranul a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului, a anunţat duminică organul de presă al sistemului judiciar iranian, aceasta fiind a 15-a execuţie pentru astfel de fapte după războiul din iunie, când Israelul şi Iranul s-au bombardat reciproc, transmite AFP, transmite Agerpres.

Sentinţa, pronunţată împotriva unui spion al serviciului israelian de informaţii externe Mossad, a fost executată sâmbătă dimineaţă în închisoarea Qom, la sud de capitala Teheran, conform sursei citate, care nu a furnizat nicio informaţie despre identitatea celui executat, data arestării sale sau acţiunile concrete pentru care a fost condamnat.

Aceasta a fost a 15-a execuţie din Iran pentru spionaj în favoarea Israelului după luna iunie, când Israelul a bombardat cu rachete şi cu aviaţia infrastructuri militare iraniene, în special instalaţii ale programului nuclear, ucigând inclusiv numeroşi experţi iranieni în sectorul atomic, iar Iranul a ripostat atunci atacând ţinte în Israel cu drone şi rachete balistice, dintre care majoritatea au fost interceptate, dar sistemele antiaeriene israeliene au performat de data aceasta sub aşteptări, inclusiv sistemul Iron Dome.

O nouă lege iraniană, intrată în vigoare miercuri, înăspreşte pedepsele pentru persoanele acuzate de spionaj în favoarea Israelului şi a Statelor Unite.

Unitatea Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a republicii islamice, a anunţat, tot duminică, moartea a cel puţin patru persoane în sud-estul ţării în atacuri atribuite unor grupuri afiliate Israelului.

Aceste incidente separate au avut loc la date neprecizate în provincia Sistan-Balucistan, una dintre regiunile cele mai puţin dezvoltate ale Iranului, unde se află o populaţiei numeroasă din minoritatea etnică baluci, care practică islamul sunnit, în timp ce Iranul este majoritar şiit.

„Grupuri de mercenari afiliaţi sinistrului regim israelian” au ucis „mai mulţi lideri tribali sunniţi”, au transmis Gardienii Revoluţiei prin organul lor oficial de presă, Sepah News.

Provincia Sistan-Balucistan, situată la graniţa cu Pakistan şi Afganistan, este în mod regulat scena unor confruntări între forţele de securitate iraniene, rebelii din minoritatea baluci, grupurile sunnite radicale şi traficanţii de droguri. Autorităţile iraniene acuză grupările jihadiste care acţionează în această zonă că au legături cu Israelul.