Primarul interimar al Capitalei, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei: Începând de mâine, contractăm o firmă specializată / Avem raportul ISC, care spune că etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei, că începând de luni, Primăria va contracta o firmă specializată în astfel de lucrări. El a precizat că în baza raportul ISC, etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul. Primarul interimar a anunţat că în acest moment, la faţa locului s-a intervenit pentru a stabiliza zona şi a curăţa toate maşinile care au fost afectate, inclusiv toate resturile care au rămat de la explozie, transmite News.ro.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat la Antena 3 că în jur de 100 de persoane au fost cazate în hotelul pus la dispoziţie de municipalitate iar acum începe al doilea val să revină.

”Am fost contactaţi, că doresc şi din celelalte scări să fie cazaţi, în săptămâna următoare, în hotelul pus la dispoziţie de Primăria Capitalei. Ne pregătim alături de ONG-uri, cu apartamentele proprii ale municipiului Bucureşti, să le punem la dispoziţie, pentru ca aceste familii să aibă unde să locuiască şi să trăiască pentru o perioadă medie şi lungă de timp”, a spus Bujduveanu.

El a precizat că a fost oferită consiliere psihologică pentru aproximativ 350 de locatari.

”În perioada următoare ne pregătim pentru a pune în siguranţă imobilul. Cel mai important este ca acea zonă să nu mai fie un risc pentru viitor. Liceul de lângă va trebui să fie refăcut cât mai repede, pentru ca acei copii să se poată întoarce înapoi la studii. Am discutat ieri seară până târziu şi astăzi cu instituţiile, prefectura, cu toate instituţiile de profil şi cu Guvernul României. Căutăm soluţii reale pe termen mediu şi pe termen lung pentru cei afectaţi de acest tragedie”, a mai spus Stelian Bujduveanu.

Întrebat când va începe demolarea blocului, primarul interimar a spus: ”Începând de mâine, noi contractăm o firmă specializată pentru că nu avem firma noastră proprie cu care să facem o astfel de lucrare. Avem raportul ISC-ului, care spune că o parte din imobil trebuie desfăcută, etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul, dar noi putem intra abia după ce ni se predă din partea anchetatorilor. Până când nu ne lasă poliţia, noi nu putem intra în acel imobil”, a afirmat Bujduveanu.

Despre starea Liceului Bolintineanu, primarul interimar a afirmat că vor vorbi cu primarul la Sectorul 5, iar primăria de sector va intra să pună în siguranţă această şcoală, vor schimba geamurile.

Bujduveanu a menţionat că, la nivel de rezistenţă, clădirea liceului nu pare foarte afectată, un stâlp fiind avariat de explozie.

”Cred că poate, într-o perioadă destul de scurtă, sectorul 5 să-l pună în funcţie. Dacă nu au acceptul experților să reînceapă şcoala, copiii vor fi relocaţi în alte unităţi de învăţământ, în sectorul 5”, a mai arătat Bujduveanu.