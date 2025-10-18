Bujduveanu, după întâlnirea cu proprietarii din imobilul afectat de explozie: În perioada următoare, prioritatea noastră este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare. Locatarii, cazaţi temporar în unităţi hoteliere, pentru 7 zile

Primarul interimar Stelian Bujduveanu declară, după întâlnirea cu proprietarii din imobilul afectat de explozie, că în perioada următoare, prioritatea este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare, el precizând că locatarii sunt cazaţi temporar în unităţi hoteliere, pentru 7 zile, transmite News.ro.

”M-am întâlnit în această seară, cu proprietarii din imobilul afectat de explozie. Le-am prezentat concluziile preliminare şi soluţiile pe termen scurt şi mediu. În urma raportului tehnic asupra clădirii din Str. Vicina nr. 1, rezultă că imobilul, cel mai probabil, va fi dezafectat. Decizia finală o vom lua în urma Expertizei tehnice ce urmează a fi efectuată”, spune primarul interimar, într-o postare pe Facebook.

Bujduveanu precizează că a transmis tuturor celor afectaţi că nu vor rămâne fără adăpost şi că Primăria Capitalei le va oferi sprijin constant până la refacerea situaţiei locative.

”Într-o primă etapă, locatarii beneficiază de cazare temporară în unităţi hoteliere, pentru 7 zile. Ulterior, aceştia vor fi relocaţi în locuinţe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spaţii, cu sprijin financiar din partea municipalităţii. În perioada următoare, prioritatea noastră este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare: se vor recupera bunurile care pot fi salvate, se va asigura protecţia şcolii din apropiere, se va identifica cea mai bună variantă pentru refacerea imobilului. Siguranţa şi sprijinul oamenilor afectaţi rămân prioritatea absolută a Primăriei Capitalei”, transmite primarul interimar.