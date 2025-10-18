Explozia din Rahova. Bujduveanu: Primăria îşi va asuma punerea în siguranţă a imobilului, imediat ce se finalizează ancheta Poliţiei. Ne uităm inclusiv la opţiunea de demolare / Locatarii vor intra să îşi ia bunurile de valoare, nu vor putea locui

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat sâmbătă că Primăria Capitalei îşi va asuma punerea în siguranţă a imobilului, imediat ce se finalizează ancheta Poliţiei dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, ceea ce înseamnă că se uită inclusiv la opţiunea de demolare a imobilului. Primarul a mai spus că locatarii vor intra să îşi ia bunurile de valoare, dar nu vor putea locui acolo, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Referitor la discuţia din Comitetul de Situaţii de Urgenţă şi a raportului pe care ISC-ul ni l-a furnizat, o să vedeţi şi public la finalul şedinţei că vom adopta câteva hotărâri. Luăm în calcul toate variantele, punerea în siguranţă este prioritară, Primăria Capitală îşi va asuma punerea în siguranţă a celui imobil, va avea o intervenţie rapidă, imediat după ce se finalizează ancheta Poliţiei”, a declarat Bujduveanu.

”Ce am putut să discutăm cu cetăţenii afectaţi este că, după punerea în siguranţă, vom face tot posibilul, alături de ISU să se intre punctual în imobil, doar cu acordul ISU, pentru a-şi recupera bunurile de valoare, dar nu vor putea locui în acel imobil”, a mai spus primarul interimar Stelian Bujduveanu, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că ulterior, după expertiză, vor şti nivelul de intervenţie asupra imobilului.

”Din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, ceea ce înseamnă că ne uităm inclusiv la opţiunea de demolare a imobilului, după ce este pus în siguranţă. Etapa 1 este punerea în siguranţă”, a spus primarul interimar.