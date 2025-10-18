Explozia din Rahova. Primarul interimar: Locuitorii blocului au trei modalităţi de relocare: chirie, apartamente puse la dispoziţie de ONG-uri sau de către Primărie / Primăria Capitalei va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţe

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţele afectate, transmite News.ro.

”Sunt trei modalităţi de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa 1 s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul Bucureşti. Etapa a doua înseamnă trei variante: fie vor alege şi vor opta la o chirie de pe piaţa liberă, într-un grafic şi într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcţioneze în apartamentele puse la dispoziţie de organizaţiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de Sector”, a declarat primarul interimar Stelian Bujduveanu, despre opţiunile de cazare ale locatarilor din blocul afectat de explozie.

Bujduveanu a precizat căcei afectaţi au cele trei opţiuni la dispoziţie. ”Am convenit să ne revedem joi, seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a şti această analiză, cum s-a finalizat şi dacă mai trebuie să intervenim. Primăria va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană, din acea locuinţă, pentru că sunt momente dificile în care trebuie să-şi pună la punct viaţ, în zilele imediat următoare şi unii dintre locatari au plecat şi fără bani. Iar de vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânsii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute, imediat”, a mai spus primarul interimar.