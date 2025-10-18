Vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma să fie reședință pentru fostul președinte Iohannis, a fost pusă la închiriere prin licitație. Prețul minim cerut: 35.000 de euro pe lună – Profit.ro

Vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane și urma să fie reședință pentru un fost președinte – pusă la închiriere prin licitație. Prețul minim cerut 17 octombrie 2025, 23:00 Imobilul din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din Capitală, pentru refacerea căruia RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma să fie reședință pentru un fost președinte, este pus acum la închiriere prin licitație la un preț de pornire de 35.000 euro/ lună, relevă datele analizate de Profit.ro.

Acum, vila a fost scoasă la închiriere prin licitație publică cu strigare. Imobilul este descris ca fiind destinat activităților comerciale, așa cum stabilise Executivul, și este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2-C3) în suprafață de 915,54 mp și curte în suprafață de 1.110 mp. Tariful de pornire al licitației este de 35.000 euro/ locație/ lună. Garanția de participare la licitație va fi dublă față de preul de pornire, respectiv 70.000 euro.

Guvernul a decis, în luna august, că vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în renovare, despre care se spunea că este pregătită pentru Klaus Iohannis, la terminarea mandatului, va trece din domeniul public al statului, în domeniul privat, cu destinaţia comercială, în vederea închirierii.

G4Media.ro a dezvăluit încă din luna ianuarie că fostul președinte Klaus Iohannis nu va mai sta după finalul mandatului de președinte în vila de lux din Aviatorilor, renovată de statul român cu 9 milioane de euro. Vila de pe Bd. Aviatorilor fusese transformată în ”reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului” printr-o hotărâre de guvern semnată de premierul Nicolae Ciucă (PNL) în 2022, după cum a scris G4Media.

Renovarea vilei de lux a provocat un scandal public și proteste. Lui Iohannis îi va fi repartizată o altă locuință de protocol, printre cele vizate numărându-se Vila Lac 2, potrivit informațiilor G4Media.

G4Media a scris în martie 2024 că lucrările de 9 milioane de euro pentru renovarea unei clădiri de pe Bd. Aviatorilor nr. 86 din București au fost secretizate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS).

Surse din mediul politic au declarat pentru G4Media.ro că lucrările de transformare a acestei clădiri din sediu de partid în locuință individuală au drept scop repartizarea acesteia, drept reședință oficială, pentru președintele Klaus Iohannis după terminarea celui de-al doilea mandat de la Cotroceni.