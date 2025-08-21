Vila de protocol din Aviatorilor, aflată în renovare, care era pregătită pentru Klaus Iohannis, a fost trecută de Guvern din domeniul public al statului, în domeniul privat, în vederea închirierii

Guvernul a decis, joi, că vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în renovare, despre care se spunea că este pregătită pentru Klaus Iohannis, la terminarea mandatului, va trece din domeniul public al statului, în domeniul privat, cu destinaţia comercială, în vederea închirierii, transmite News.ro.

”A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială, deci în vederea închirierii”, a spus Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, după şedinţa de guvern.

Ea a precizat că este vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sectorul 1, Bucureşti. În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu (PSD) aproba desecretizarea cheltuielilor pentru vila din Str. Aviatorilor, imobil despre care s-a vehiculat în spaţiul public că ar urma să fie atribuit preşedintelui Klaus Iohannis, la finalizarea mandatului. RA-APPS decontase până la acel moment aproape 14 milioane de lei fără TVA, echivalentul a apoape 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare.

În Hotărârea semnată de fostul premier Nicolae Ciucă se preciza că imobilul va avea destinaţia de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român. În replică, preşedintele PNL la acea vreme, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidenţiale, îl acuza pe premierul Marcel Ciolacu că a preferat să desecretizeze doar un obiectiv din administrarea RA-APPS, în scop electoral şi folosind instituţia în campanie şi îi cerea să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol şi a celorlalţi beneficiari din Guvern.

G4Media.ro a dezvăluit încă din luna ianuarie că fostul președinte Klaus Iohannis nu va mai sta după finalul mandatului de președinte în vila de lux din Aviatorilor, renovată de statul român cu 9 milioane de euro. Vila de pe Bd. Aviatorilor fusese transformată în ”reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului” printr-o hotărâre de guvern semnată de premierul Nicolae Ciucă (PNL) în 2022, după cum a scris G4Media.

Renovarea vilei de lux a provocat un scandal public și proteste. Lui Iohannis îi va fi repartizată o altă locuință de protocol, printre cele vizate numărându-se Vila Lac 2, potrivit informațiilor G4Media.

G4Media a scris în martie 2024 că lucrările de 9 milioane de euro pentru renovarea unei clădiri de pe Bd. Aviatorilor nr. 86 din București au fost secretizate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS).

Surse din mediul politic au declarat pentru G4Media.ro că lucrările de transformare a acestei clădiri din sediu de partid în locuință individuală au drept scop repartizarea acesteia, drept reședință oficială, pentru președintele Klaus Iohannis după terminarea celui de-al doilea mandat de la Cotroceni.

Într-un document din 22 noiembrie 2023 al ORNISS, înregistrat la RAAPPS pe 7 decembrie 2023 și aflat în posesia G4Media.ro, Oficiul a informat Regia că ”a eliberat SC Bog’Art SRL cu sediul social în București, str. Ion Brezoianu nr. 23, Sector 1, certificatul de securitate industrială nr. 1946 din 22.11.2023, pentru derularea contractului clasificat nr. 16313 din 26.10.2023, în care sunt gestionate informații secrete de stat de nivel SECRET al cărui beneficiar este Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Tot în martie 2024, în urma unui demers care a durat mai multe săptămâni, G4Media.ro a adunat mai multe dovezi care indică faptul că imobilul de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86 din București, pentru amenajarea căruia se vor cheltui 9 milioane de euro, va deveni locuința președintelui Klaus Iohannis după terminarea celui de-al doilea mandat. Indiciile G4Media.ro provin din baze de date publice, informații furnizate de mai multe surse și răspunsuri ale unor autorități publice. Lucrarile la vilă, stopate o vreme după apariția primelor dezvăluiri și a protestelor publice, au fost reluate între timp.