Ministrul Mediului, despre chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de…

cladirea union apele romane bucuresti
sursa foto: Captură Google Maps

Ministrul Mediului, despre chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române: Nu este justificată în niciun fel / Am dat termen să găsească alt sediu

Articole12 Aug 0 comentarii

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a primit numeroase mesaje privind chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române, ea arătând că persoane fizice, dezvoltatori imobiliari, dar şi firme care plătesc chirii i-au transmis că ”această cifră este colosală pentru orice standard şi că nu este justificată niciun fel”. Ministrul subliniază că a cerut de urgenţă instituţiei să găsească alt sediu, în condiţiile în care contractul în baza căruia plăteşte 54.000 de euro chirie expiră în două luni, transmite News.ro.

”Mi-au scris foarte mulţi dezvoltatori imobiliari şi foarte multe persoane care caută astfel de sedii, inclusiv firme private care au astfel de chirii şi mi-au spus că această cifră este colosală pentru orice standard şi că nu este justificată niciun fel. Problema este că este, de fapt, o imagine a unei risipe mai largi, pentru că tu, în momentul în care ai pierdut 350 de milioane de euro pentru că nu ai fost capabil să accesezi funduri europene, dar ai 54.000 de euro să dai în fiecare lună, să-i arunci pe fereastră pentru a sta tu într-un sediu frumos, ultracentral, e un pic o sfidare. E o sfidare”, a afirmat Diana Buzoianu, luni seară, la Digi 24, referindu-se la chiria de 54.000 de euro pe care Administraţia Apele Române o plăteşte lunar pentru sediul său din centrul Capitalei.

Ministrul Mediului a anunţat că a solicitat instituţiei, printr-o adresă, să găsească un alt sediu ”cât mai rapid”.

”Dacă nu vor reveni cu o propunere săptămâna aceasta, va trebui să-i chem inclusiv la Minister pentru a avea o discuţie şi pentru a îi grăbi în a găsi un sediu. Este evident că acest sediu nu este un sediu care poate să fie justificat. (…) Când tu dai 54.000 de euro pe lună pentru sedii, e bizar să zici că nu ai bani pentru lucruri esenţiale de care, cu adevărat, ai nevoie”, a adăugat ministrul.

Diana Buzoianu a susţinut că, în opinia sa, termenul de două luni pe care Administraţia Naţională Apele Române îl are până la finalizarea contractului actual este unul ”rezonabil”, care îi permite găsirea unui nou sediu pentru care să nu plătească atât de mulţi bani.

