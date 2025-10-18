Max Verstappen se impune în cursa de sprint la Austin / Ambele McLaren au abandonat după un accident în primul viraj / Carlos Sainz prinde podiumul

Pilotul olandez de la Red Bull, Max Verstappen, s-a impus sâmbătă seară în cursa de sprint a Marelui Premiu al SUA de pe circuitul din Austin (37:85.229), după ce a profitat de abandonul celor două McLaren de la incidentul din primul viraj.

Cel mai rapid pilot de sâmbătă seară din Austin a fost urmat de Mercedesul lui George Russell (+0.395), în timp ce Carlos Sainz a surprins cu o clasare pe podium, după ce a avut o diferență de timp de 0.791 miimi de secundă față de Max. Cu această victorie, Verstappen se poate bucura de opt puncte prețioase în economia luptei pentru titlul mondial, de la care olandezul, aflat pe locul trei, nu și-a luat gândul.

Nico Hulkenberg a provocat coliziunea din primul viraj care i-a obligat pe Oscar Piastri și Lando Norris să abandoneze cursa, ceea ce i-a dat cale liberă lui Max Verstappen către o victorie importantă. Acum, McLaren este nevoită să caute soluții pentru a repara cât mai repede cele două mașini, întrucât calificările sunt programate de la miezul nopții.

LAP 1/19 What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Incidentul din startul cursei nu a fost singurul de pe circuit. Lance Stroll și Esteban Ocon s-au ciocnit în același viraj, în turul al 16-lea, și au părăsit sprintul înainte de final.

Top 5 a fost completat de Ferrari-urile lui Lewis Hamilton și Charles Leclerc. Lista beneficiarilor de puncte la Austin continuă cu Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) și Kimi Antonelli (Mercedes)

Aaand breathe… 😮‍💨 Let’s take stock and have a look at our points finishers from the Sprint in Austin! 👇#F1Sprint #USGP @Gatorade pic.twitter.com/zypD0KReBR — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Marele Premiu al SUA, de la Austin, program

Vineri, 17 octombrie

Antrenamente 1: 20:30 – 21:30 (ora României) / Lando Norris

Sâmbătă, 18 octombrie

Calificări Sprint: 00:30 – 01:14 / Max Verstappen

Cursa Sprint: 20:00 – 20:30 / Max Verstappen

Duminică, 19 octombrie

Calificări: 00:00 – 01:00 / Antena 3, Antena Play

Cursa: 22:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Austin

Primul Grand Prix găzduit: 2012

Lungime circuit: 5.513 km

Cel mai rapid tur: Charles Leclec (Ferrari) 1:36.169 în 2019

Distanță totală MP: 308.728 km

Circuitul de la Austin are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Ce a fost în 2024 la Austin

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur în cursă: Esteban Ocon (Alpine) 1:37.330, în turul 53

Locul 1: Charles Leclerc (Ferrari)

Locul 2: Carlos Sainz Jr (Ferrari)

Locul 3: Max Verstappen (RedBull Racing)

De știut înainte de MP din SUA

Este al patrulea sezon consecutiv când Marele Premiu din SUA folosește formatul Sprint.

Lewis Hamilton este pilotul cu cele mai multe victorii la Austin: șase la număr

Va fi o provocare pentru echipe să găsească compromisul între viteză și aderență, o setare care să se potrivească bine atât pentru cursa Sprint (scurtă), dar și pentru cursa clasică.

Sunt trei compoziții de pneuri cu care Pirelii a venit la Austin: C1, C3 și C4. Nefiind compoziții consecutive ele adaugă variabilitate și incertitudine strategiilor echipelor.

Sunt așteptați undeva la 400 de mii de spectatori în tot acest weekend de cursă la Austin.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

