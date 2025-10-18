Verstappen are nevoie de ajutorul McLaren pentru a obține titlul mondial, care „nu este imposibil”, spune consilierul Red Bull, Helmut Marko

Consilierul celor de la Red Bull, Helmut Marko, crede că Max Verstappen „are nevoie de puțin ajutor din partea McLaren” pentru a mai avea o șansă la un titlu mondial „care nu este imposibil”. În prezent pilotul olandez ocupă locul trei în clasamentul constructorilor, la 63 de puncte distanță de liderul Oscar Piastri de la McLaren.

Verstappen are ocazia să mai recupereze o parte din diferență pornind din pole position în cursa sprint de la Grand Prix-ul Statelor Unite, în timp ce Piastri va pleca al treilea în cursa de 19 tururi de sâmbătă (ora 20:00).

Înainte de pauza de vară, Verstappen era la 97 de puncte de Piastri și părea complet scos din calcule, însă progresul Red Bull-ului RB21 i-a permis o revenire solidă: două victorii și două locuri secunde în ultimele patru curse.

Pilotul olandez declarase anterior că o victorie la Singapore i-ar fi făcut ambițiile pentru titlu mai realiste — o opinie cu care Marko a fost de acord. Veteranul austriac de 82 de ani a adăugat că, deși McLaren ar trebui să aibă un recul semnificativ pentru ca Verstappen să intre din nou în joc, scenariul nu este exclus, potrivit Autosport.

„De la Zandvoort încoace, ne-am bătut mereu pentru P1 și P2. Direcția este bună. Din păcate, această revenire a venit puțin cam târziu”, a spus Marko.

„Toate discuțiile despre viteze medii, temperatură și restul poveștilor nu mai contează. Suntem acolo. Și chiar dacă mai pierdem puțin într-un viraj, vorbim de miimi de secundă, nu de jumătăți de secundă ca înainte. Asta arată că mașina noastră a făcut un pas mare înainte, iar Max o exploatează la maximum. Dacă am fi făcut acest pas mai devreme, campionatul ar fi arătat altfel.

Cred că nu putem reuși singuri. Avem nevoie de ajutor de la McLaren. Nu este imposibil.”

Comentând turul de pole al lui Verstappen din calificările sprint, Marko a lăudat în special viteza acestuia în sectorul 3. Deși Verstappen era deja mai rapid decât Norris în primul sector, pilotul McLaren a recuperat parțial în al doilea. Diferența finală dintre cei doi a fost de doar 0,071 secunde.

Deși McLaren are, în general, un avantaj pe distanțe mai lungi și în condiții calde, lungimea redusă a cursei sprint ar putea permite lui Verstappen să neutralizeze acest avantaj.

„A fost un tur superb”, a spus Marko. „În sectorul 3 și-a câștigat pole-ul. În virajul 1 a derapat puțin, dar chiar și așa a fost mai rapid. A alunecat cam mult, cred, dar a fost un tur incredibil și un sector 3 fantastic. Ține de el — și el livrează mereu. Mâine va fi și mai cald, ceea ce în mod normal avantajează McLaren. Dar sper că, dacă Max rămâne în față, va putea gestiona situația.”

Marele Premiu al SUA, de la Austin, program

Vineri, 17 octombrie

Antrenamente 1: 20:30 – 21:30 (ora României) / Lando Norris

Sâmbătă, 18 octombrie

Calificări Sprint: 00:30 – 01:14 / Max Verstappen

Cursa Sprint: 20:00 – 20:30 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 19 octombrie

Calificări: 00:00 – 01:00 / Antena 3, Antena Play

Cursa: 22:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Austin

Primul Grand Prix găzduit: 2012

Lungime circuit: 5.513 km

Cel mai rapid tur: Charles Leclec (Ferrari) 1:36.169 în 2019

Distanță totală MP: 308.728 km

Circuitul de la Austin are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Ce a fost în 2024 la Austin

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur în cursă: Esteban Ocon (Alpine) 1:37.330, în turul 53

Locul 1: Charles Leclerc (Ferrari)

Locul 2: Carlos Sainz Jr (Ferrari)

Locul 3: Max Verstappen (RedBull Racing)

De știut înainte de MP din SUA

Este al patrulea sezon consecutiv când Marele Premiu din SUA folosește formatul Sprint.

Lewis Hamilton este pilotul cu cele mai multe victorii la Austin: șase la număr

Va fi o provocare pentru echipe să găsească compromisul între viteză și aderență, o setare care să se potrivească bine atât pentru cursa Sprint (scurtă), dar și pentru cursa clasică.

Sunt trei compoziții de pneuri cu care Pirelii a venit la Austin: C1, C3 și C4. Nefiind compoziții consecutive ele adaugă variabilitate și incertitudine strategiilor echipelor.

Sunt așteptați undeva la 400 de mii de spectatori în tot acest weekend de cursă la Austin.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

