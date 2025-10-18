Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă începerea reparaţiilor pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat sâmbătă pe platforma X că au început lucrările de reparaţii pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Centrala ucraineană ocupată de forţele ruse are nevoie de curent electric din exterior pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă şi a fost afectată de o pană de alimentare de aproape patru săptămâni.

AIEA a precizat miercuri că planul complex de reparaţii va putea fi implementat numai după un armistiţiu local.

Lucrările trebuie efectuate de ambele părţi ale liniei frontului, la câţiva kilometri de centrală.

Până la încheierea lor, centrala este alimentată de şapte generatoare diesel de urgenţă – o situaţie considerată „nesustenabilă” de AIEA.

Agenţia nu a precizat cât va dura intervenţia, dar a dat asigurări că deocamdată cele şase reactoare nucleare sunt în siguranţă, fiind răcite eficient, iar nivelul de radioactivitate este normal.

Înainte de războiul cu Rusia, la Zaporojie se producea circa o cincime din necesarul de energie electrică al Ucrainei.