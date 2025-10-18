De la „pe cale de dispariție” la „cel mai puțin amenințate”: Cum au reușit broaștele țestoase verzi să evite extincția

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Numărul broaștelor țestoase verzi, odată pe cale de dispariție, a crescut cu 28% din anii 1970, în ciuda „amenințărilor persistente” la adresa populației lor, transmite Euronews. Broaștele țestoase verzi au fost reclasificate oficial de la „pe cale de dispariție” la „cel mai puțin amenințate”, grație deceniilor de conservare marină.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prezente în apele tropicale și subtropicale din întreaga lume, populația globală de broaște țestoase verzi a scăzut la niveluri îngrijorătoare în anii 1980, din cauza vânării intensive de către oameni. Specia era adesea ucisă pentru a se prepara supe și alte delicatese culinare, iar ouăle lor erau folosite în mod obișnuit pentru decorare în multe culturi.

Cu toate acestea, după ce au petrecut mai mult de 40 de ani pe lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) pentru specii pe cale de dispariție, broaștele țestoase verzi au revenit în forță.

Populația de broaște țestoase verzi „își revine”

Săptămâna trecută, la Congresul Mondial pentru Conservare al IUCN din Abu Dhabi, s-a anunțat că populația globală de broaște țestoase verzi a crescut cu aproximativ 28% din anii 1970. Aceasta înseamnă că au trecut de la a fi clasificate ca „ pe cale de dispariție” la „cel mai puțin amenințate”, sărind complet peste categoriile „vulnerabile” și „aproape amenințate”.

Revenirea populației a fost atribuită eforturilor de conservare axate pe protejarea femelelor care cuibăresc și a ouălor lor pe plaje, reducerea capturării nesustenabile a țestoaselor și a ouălor lor pentru consumul uman și combaterea capturării accidentale a țestoaselor în uneltele de pescuit.

În ciuda faptului că au scăpat de riscul iminent de dispariție, broaștele țestoase verzi rămân „semnificativ diminuate” în comparație cu nivelurile dinaintea colonizării europene.

„Eforturile de conservare trebuie să continue”

„Aceasta este o victorie importantă pentru conservarea broaștelor țestoase și dovada că acțiunile coordonate pot inversa tendința populațiilor aflate în pericol de dispariție”, spune Christine Madden, responsabilă globală pentru conservarea broaștelor țestoase marine la WWF.

Madden avertizează că, deși „etapa importantă” este pozitivă, acum nu este momentul să fim „complacenți”.

„Eforturile de conservare trebuie să continue pentru ca populațiile de broaște țestoase verzi să prospere și să se refacă în zonele în care rămân amenințate de încurcarea în uneltele de pescuit, pescuitul excesiv și pierderea habitatelor”, adaugă ea.

Roderic Mast, de la IUCN, a susținut același punct de vedere, argumentând: „Țestoasele marine nu pot supraviețui fără oceane și coaste sănătoase, și nici oamenii nu pot.

Eforturile susținute de conservare sunt esențiale pentru a asigura că această recuperare durează.”

Schimbările climatice „împing” focile arctice spre dispariție

În timp ce țestoasele verzi au fost scoase de pe lista roșie, experții avertizează că multe alte animale rămân amenințate.

Foca cu capișon a trecut de la „vulnerabilă” la „pe cale de dispariție”, în timp ce foca barbată și foca harpă au trecut de la „cel mai puțin îngrijorătoare” la „aproape amenințată”.

Pierderea gheții marine cauzată de încălzirea globală a fost citată ca „amenințarea principală” pentru aceste foci arctice, îngreunându-le reproducerea, odihna și hrănirea.

Activitățile umane, precum vânătoarea, pescuitul excesiv și exploatarea petrolului, exercită și ele o presiune asupra speciilor.

„Schimbările climatice nu sunt o problemă îndepărtată – ele se manifestă de zeci de ani și au impact aici și acum”, spune dr. Kit Kovacs de la IUCN.

„Protejarea focilor arctice depășește cadrul acestor specii; este vorba despre protejarea echilibrului delicat al Arcticii, care este esențial pentru noi toți.”