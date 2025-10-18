G4Media.ro
FOTO Incendiu la anexa unui cămin de bătrâni din Ilfov: O persoană…

sursa foto: ISU B-IF

FOTO Incendiu la anexa unui cămin de bătrâni din Ilfov: O persoană a fost găsită carbonizată / 34 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit la anexa unui cămin de bătrâni din localitatea Cornetu din județul Ilfov. O persoană a fost găsită carbonizată și până acum nu a fost identificată. 34 de persoane au fost evacuate, din care 31 erau beneficiari cu afecțiuni pshice și trei persoane erau angajați ai căminului.

O persoană cu retard mintal sever ar fi dispărut în momentul izbucnirii incendiului, mai spun sursele citate. Momentan nu sunt cunoscute cauzele izbucnirii incendiului.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 20 mp și a fost stins.

știre în curs de actualizare 

 

