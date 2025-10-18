Cantităţile globale de fitoplancton scad odată cu încălzirea oceanelor (studiu)

Cantitatea de fitoplancton – algele microscopice care constituie baza lanţului trofic din oceane – a scăzut la nivel global în ultimele două decenii, conform unui nou studiu, publicat vineri în jurnalul ştiinţific Science Advances, transmite agenţia DPA, transmite Agerpres.

Cercetătorii, conduşi de Hongwei Fang de la Universitatea Tsinghua din Beijing, au descoperit că, deşi unele regiuni marine au înregistrat creşteri ale cantităţii de fitoplancton la nivel local între 2001 şi 2023, tendinţa globală generală a fost descendentă. Cauza o reprezintă creşterea temperaturii oceanelor.

Fitoplanctonul, care include algele verzi, joacă un rol esenţial în productivitatea marină, ciclul carbonului oceanic şi sistemul climatic al Pământului, au notat autorii studiului.

Studiul a combinat date satelitare, măsurători oceanice şi inteligenţa artificială (AI) pentru a produce un model zilnic de înaltă rezoluţie al masei fitoplanctonului, între 45 de grade latitudine nordică şi 45 de grade latitudine sudică – aproximativ din sudul Franţei până în sudul Tasmaniei. Marea Mediterană a fost exclusă din studiu.

Cercetătorii au măsurat concentraţiile de clorofilă a, pigmentul esenţial pentru fotosinteză, şi au constatat că mediile globale au scăzut cu aproximativ 0,00035 miligrame pe metru cub în fiecare an. În zonele de coastă, în special la gurile râurilor, scăderea a fost de peste două ori mai accentuată, ajungând la 0,00073 miligrame. Frecvenţa evenimentelor marcate de un conţinut ridicat de clorofilă – înflorire algală – s-a redus cu aproape 1,8%.

Au fost observate şi unele excepţii regionale, inclusiv fenomene de înflorire a algelor mai frecvente în apropierea Insulelor Canare şi de-a lungul unor zone din Brazilia şi în nord-estul Australiei. Echipa de cercetători a asociat aceste creşteri în principal cu activităţile umane, cum ar fi defrişările şi incendiile din Amazonia, care stimulează scurgerea nutrienţilor în ocean.