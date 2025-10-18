Scheletele găsite într-un mormânt comun aparțin unor soldați romani antici, potrivit unui studiu

Oamenii de știință spun că cele șapte schelete găsite într-un mormânt comun din Croația aparțin, cel mai probabil, unor soldați romani care au trăit acum 1.700 de ani, transmite BBC.

Scheletele masculine, toate cu diverse leziuni, au fost găsite „complet conservate” în timpul săpăturilor din 2011 la situl orașului roman Mursa – actualul Osijek – în extremitatea estică a Croației, potrivit unui nou studiu.

Mursa a fost cucerită de romani în secolul I î.Hr. și a devenit o așezare mare, care era și un important centru comercial și meșteșugăresc. Acum, cercetătorii de la mai multe instituții arheologice europene au reușit să determine nu numai când au trăit acești bărbați, ci și cum ar fi putut muri.

Conform lucrării , bărbații din mormânt aveau vârste cuprinse între 36 și 50 de ani, erau mai înalți decât media și erau indivizi „robusti”. Dieta lor era în principal vegetariană, dar unii consumau și puțină carne și fructe de mare.

Toți prezentau diverse leziuni vindecate și nevindecate, inclusiv cele cauzate de traumatisme contondente, iar pe toracele a doi dintre ei se aflau răni punctiforme, despre care oamenii de știință cred că au fost cauzate probabil de săgeți sau vârfuri de suliță.

Toți bărbații sufereau de un fel de „boală pulmonară [care afecta plămânii] în ultimele zile ale vieții”.

Analiza ADN a revelat, de asemenea, că bărbații aveau origini diverse și că niciunul nu părea să fie din zona locală. Articolul menționează că Imperiul Roman a fost o epocă deosebit de violentă și că Mursa a fost implicată în mai multe conflicte. Cercetătorii cred că bărbații au fost probabil victime ale „crizei secolului al III-lea” , cel mai probabil bătălia de la Mursa din 260 e.n., când au avut loc „numeroase bătălii între diverși pretendenți la tron”.

Articolul afirmă că groapa în care au fost găsite scheletele ar fi fost inițial un puț de apă – mai multe astfel de puțuri fiind descoperite în zonă.

Se menționează că înmormântările în masă și mormintele comune „nu erau o modalitate obișnuită de a îngropa morții în Imperiul Roman” și erau utilizate mai ales în situații extreme și în cazul unor evenimente cu victime multiple.

Având în vedere diversele unghiuri în care se află acum scheletele, cercetătorii spun că acestea au fost „cel mai probabil aruncate” în fântână înainte de a fi acoperite cu pământ.

Mursa are o importanță arheologică de ani de zile, în zonă fiind descoperite diverse situri ale civilizațiilor antice.