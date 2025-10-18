G4Media.ro
CSM Constanţa, al doilea eşec cu HC Dukla şi ratează turul 3 European Cup la handbal masculin

Echipa CSM Constanţa a fost învinsă şi sâmbătă, în deplasare, de formaţia HC Dukla Praga, scor 33-31 (20-13), astfel că ratează calificarea în turul 3 al European Cup, informează News.ro.

În tur, echipa cehă s-a impus la scor, 37-27, astfel că obţine o calificare facilă în turul 3, în care se va juca între 15-23 noiembrie.

CSM Constanţa a intrat în competiţie din primul tur, în care a eliminat pe Parnassos Strovolou Nicosia (39-22, 34-24).

În turul secund al European Cup a fost repartizată direct HC Buzău, care joacă ambele manşe pe teren propriu, în 18-19 octombrie, cu RK Leotar (Bosnia şi Herţegovina).

După turul 3, vor urma optimile de finală (între 14-22 februarie 2026), sferturile (28 martie-5 aprilie), semifinalele (25 aprilie-3 mai) şi finala (23-31 mai).

