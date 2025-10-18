Ange Postecoglu, demis de la Nottingham Forest după un bilanț dezastruos: fără victorie în cele opt meciuri jucate

La puțin peste o lună de când a fost numit în funcția de antrenor pe banca celor de la Nottingham Forest, australianul Ange Postecoglu a fost demis după ce „Pădurarii” au mai pierdut un meci în Premier League, de data această pe teren propriu cu Chelsea Londra, scor 0-3.

Ange Postecoglu a venit la Nottingham Forest după ce tehnicianul portughez Nuno Espirito Santo s-a despărțit de club după mai multe episoade tensionate cu patronul Evangelos Marinakis, în ciuda campaniei excelente din ultimul sezon de Premier League, atunci când a reușit să califice echipa, nu de mult promovată în primul eșantion de fotbal englez, în competițiile europene.

Revenind în prezent, Ange pleacă de pe banca lui Nottingham Forest după ce a stabilit un bilanț dezastruos: două remize și șase înfrângere în cele opt meciuri jucate de „Pădurari” sub comanda australianului.

În eșecul de astăzi cu Chelsea (0-3), fanii formației de pe Stamford Bridge scandau „Vei fi demis mâine dimineață”, replică ce îl privea direct pe Postecoglu. Totuși, Marinakis, care a plecat de la meci în timpul reprizei secunde, nu a mai avut răbdare până dimineață și a rupt legătura cu Ange Postecoglu imediat după fluierul final.

Printre numele vehiculate să-i ia locul australianului se numără Marco Silva, Sean Dyche și Steve Cooper .

Pentru Nottingham Forest urmează duelul cu FC Porto din Europa League (joi, 23 octombrie).