Astronomii descoperă o gaură neagră care „sfâşie” o stea aflată departe de centrul galaxiei

O echipă internaţională de astronomi a observat în premieră o gaură neagră supermasivă care distruge o stea aflată departe de centrul galactic, punând sub semnul întrebării ipotezele referitoare la locul în care se află găurile negre şi la comportamentul acestora, transmite agenţia Xinhua, transmite Agerpres.

Un eveniment de perturbare mareică (TDE), denumit AT 2024tvd s-a produs la aproximativ 2.600 de ani-lumină de centrul galaxiei gazdă. Cercetătorii au declarat că nu au mai observat niciodată înainte o emisie radio atât de puternică provenind de la o gaură neagră care distruge o stea aflată departe de centrul unei galaxii.

Un astfel de eveniment se produce atunci când o stea se apropie prea mult de o gaură neagră masivă şi este distrusă de gravitaţia imensă a acesteia.

Echipa a descoperit acest TDE neobişnuit prin intermediul mai multor radiotelescoape de ultimă generaţie din lume, printre care telescoapele ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) din Chile, AMI-LA (Arcminute Microkelvin Imager Large Array) din Marea Britanie şi Allen Telescope Array, Submillimeter Array şi Very Large Array din Statele Unite.

Conform studiului, publicat săptămâna aceasta în The Astrophysical Journal, observaţia a dezvăluit două explozii separate de unde radio, la câteva luni distanţă, ceea ce sugerează că gaura neagră nu a eliberat energie imediat după distrugerea stelei, ci a durat ceva timp până când materialul a fost expulzat.

Astronomii de la Universitatea Ebraică din Israel au condus observaţiile cu telescopul AMI-LA, esenţial în dezvăluirea evoluţiei neobişnuit de rapide a emisiilor radio.

Cercetătorii au afirmat că această întârziere relevă faptul că găurile negre se pot comporta în moduri complexe şi surprinzătoare, ceea ce dovedeşte că ele pot redeveni active după o perioadă de inactivitate.

Ei au concluzionat că descoperirea contribuie la o mai bună înţelegere a vieţii ascunse a găurilor negre şi poate conduce la formularea de noi teorii referitoare la modul în care acestea se dezvoltă şi se transformă.