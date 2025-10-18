G4Media.ro
Ioan Ovidiu Sabău s-a despărţit de Universitatea Cluj după înfrângerea cu Botoșani

Ioan Ovidiu Sabău pleacă din funcția de antrenor a echipei U Cluj
Ioan Ovidiu Sabău s-a despărţit de Universitatea Cluj după înfrângerea cu Botoșani

Echipa Universitatea Cluj a anunţat sâmbătă seara, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de FB a grupării, că antrenorul Ioan Ovidiu Sabău şi-a reziliat contractul, informează News.ro.

„În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp. FC Universitatea Cluj îi mulţumeşte lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, scrie în comunicatul emis de Universitatea Cluj.

 

Clujenii au pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu,cu 0-2 în faţa liderului din Superligă, echipa FC Botoşani, şi a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie. Ultima victorie în campionat, pentru Universitatea, a fost înregistrată în 30 august, 1-0, în deplasare, cu Unirea Slobozia.

