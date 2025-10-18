Proteste ale americanilor în Madrid şi Malaga împotriva „tiraniei” preşedintelui Donald Trump

Aproximativ 300 de americani s-au adunat sâmbătă în centrul Madridului şi 200 în oraşul Malaga pentru a apăra drepturile constituţionale şi democraţia din SUA de „abuzurile” preşedintelui Donald Trump, pe care îl consideră un „tiran”, informează EFE, transmite Agerpres.

În mai multe discursuri, afişe, pancarte şi pliante, participanţii au îndemnat la vot, inclusiv din străinătate, la alegerile din 4 noiembrie din mai multe state americane pentru a păstra democraţia americană, precum şi la alegerile legislative naţionale din 2026. De asemenea, au atacat politicile „restrictive” ale preşedintelui Trump în probleme precum imigraţia, drepturile persoanelor LGBTI, în special ale persoanelor transsexuale, şi asigurările de sănătate.

Mobilizarea a fost convocată de organizaţia oficială a Partidului Democrat în străinătate, Democrats Abroad (DA), în Madrid, Barcelona şi Malaga şi în mai multe capitale europene, şi a fost legată de ziua manifestaţiilor de sâmbătă, în SUA, împotriva lui Donald Trump, denumită „No Kings Day”.

În principal în engleză, lozincile şi diverse cântece cereau să li se facă faţă tiranilor, dictatorilor şi fasciştilor; îl acuzau pe Trump că este un „trădător”, un „mincinos” şi un „infractor” şi repetau: „Lumea priveşte…”, în timp ce figura preşedintelui era reprezentată cu o coroană regală pe unele afişe.

„Luptând împreună putem câştiga”, afirma unul dintre participanţi la Madrid, în timp ce grupul scanda „Da, se poate!”, făcând referire la celebrul slogan al fostului preşedinte democrat Barack Obama. Sau „Nimeni nu este ilegal”, împotriva expulzării imigranţilor.

„Ura nu ne face mai măreţi”, se putea citi pe o altă pancartă, o trimitere la sloganului lui Donald Trump „Să facem America măreaţă din nou”.

„Am venit să demonstrăm că suntem deja sătui de ceea ce se întâmplă în Statele Unite” şi, de asemenea, în întreaga lume, din cauza politicilor lui Trump, a declarat pentru EFE, la Madrid, preşedintele DA în Spania, Andrew Anderson.

El a explicat că proteste similiare au fost convocate şi în oraşe precum Viena, Londra, Paris şi Roma, fiind deschise tuturor celor nemulţumiţi de preşedintele republican, chiar dacă nu sunt americani.

Anderson a precizat că în Spania protestul a renunţat la denumirea „No Kings Day” din respect pentru monarhia spaniolă şi pentru că, de fapt, este vorba despre o critică la adresa tiraniei.

Anderson, ofiţer militar în retragere, a criticat „prostiile” preşedintelui Trump şi „impactul lor mondial”.

Întrebat dacă se teme că liderul republican va încerca să se menţină la putere, el a spus că justiţia pune încă puţin frâu acţiunilor şi pretenţiilor sale, dar că crede că există un risc de 50% ca democraţia să fie în pericol. Însă oamenii încep deja să „se trezească”, sunt milioane pretutindeni care spun „gata cu aceste prostii”, a adăugat preşedintele DA în Spania.